COPE
Podcasts
Segovia
Segovia

CIBERSEGOVIA 2X03: Entrevista al Chat GPT

Abel Gómez, CEO de Cibersegura, enseña las utilidades del Chat GPT de una manera muy original: entrevista con la Inteligencia Artificial

CIBERSEGOVIA 2X03: Entrevista al Chat GPT
00:00
Descargar

CIBERSEGOVIA 2X03: Entrevista al Chat GPT

Ramón Morales

Segovia - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE SEGOVIA

COPE SEGOVIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 30 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking