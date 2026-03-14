El tiempo en Alicante da un giro: un fin de semana de nubes y sol que anticipa la primavera

El tiempo para el fin de semana en la provincia de Alicante se presenta cambiante, según ha explicado el director del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. La jornada del sábado viene marcada principalmente por la nubosidad debido al paso de un frente que está cruzando la península.

Olcina ha señalado que "no se esperan precipitaciones", aunque podrían caer "algunas lloviznas" de poca cuantía en zonas de montaña del interior y norte de la provincia. Las temperaturas diurnas se moverán entre los 16 y 18 grados, mientras que las mínimas seguirán siendo frescas, con 3 o 4 grados en el interior y 10 u 11 en la costa.

No se esperan precipitaciones, salvo algunas lloviznas" Jorge Olcina Director del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Alicante

El domingo llega la estabilidad

A partir del domingo, según el meteorólogo, se iniciará una secuencia de tiempo estable y ambiente soleado. Esta mejora de las condiciones se consolidará a lo largo de la próxima semana, con un aumento progresivo de las temperaturas.

Se espera que los termómetros alcancen los 20 o 21 grados entre el miércoles y el jueves. Sin embargo, Jorge Olcina advierte de que "las noches todavía van a resultar frescas", sobre todo en las comarcas de interior, donde las mínimas seguirán siendo de 3 o 4 grados.

Este cambio de tiempo durante el fin de semana trae consigo, en palabras de Olcina, "unas condiciones que nos anuncian la primavera que ya está a la vuelta de la esquina".