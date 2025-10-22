COPE
Podcasts
Segovia
Segovia

CIBERSEGOVIA 02x05: "Fraude del CEO y hombre en el medio: cómo siguen cayendo las empresas"

El CEO de Cibersegura, Abel Gómez explica cómo evitar caer en ambas estafas. 

Ciber Seguridad La unión sindical ha advertido que el aumento de la inversión en seguridad tecnológica "de poco servirá si no se acompaña de un número suficiente de personas con las habilidades necesarias para prevenir esta práctica de ataques maliciosos" y ha lamentado que el tejido empresarial español "sufre de un evidente retraso tecnológico, estratégico y de concienciación". En cuanto a los tecnólogos dedicados a la materia, la organización ha señalado en España sólo un 7% del total de empresas cuenta con expertos en seguridad digital. Algo que no solo afecta a las PYMEs (sólo un 4% de las compañías de menos de 50 trabajadores contrata a un ciber) sino que también a las grandes empresas, en las que seis de cada diez no cuenta con un especialista en ciberseguridad, según UGT, que ha puesto de relieve, que aplicando una perspectiva de género, sólo un 1,2% de todas las tecnólogas en España se dedican a la ciberseguridad. Además, ha resaltado que uno de cada cuatro ocupados presenta habilidades digitales bajas, lo que "revierte en que un 30% de las personas con empleo no acredite las competencias de seguridad digital adecuadas para un contexto como el actual". "Un asunto muy sensible, puesto que está demostrado que la mayoría de las intrusiones provienen de fallos de seguridad relacionados con actuaciones que podían haberse evitado con formación y sensibilización", ha aseverado. CONTRATAR CON SALARIOS COMPETITIVOS UGT Andalucía ha apostillado que, si las empresas no contratan suficientes expertos en ciberseguridad o no ofrecen
00:00
Descargar

Podcast con Abel Gómez, CEO de Cibersegura

María Rodríguez

Segovia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura7:07 min escucha

Descargar

Exceso de confianza y falta de verificación. En el episodio de hoy vamos a analizar dos de los engaños más peligrosos para las empresas, especialmente a las de Segovia. 

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE SEGOVIA

COPE SEGOVIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00 H | 22 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking