Un zapatero salmantino de 72 años sigue posponiendo su jubilación, por falta de relevo profesional

Muchos establecimientos salmantinos echan el cierre a sus negocios. Unos porque éstos no son rentables y otros por falta de relevo profesional. Es el caso deJosé Luis Pérez, un zapatero de los de toda la vida. Tanto él como su familia, se han dedicado siempre a vender y arreglar zapatos. Hablamos de un oficio que les enseñó su padre, pero que difícilmente tendrá continuidad. Según explica, sus hijos no han sentido la vocación de seguir esa tradición y aunque hace siete que cumplió la edad óptima para jubilarse, a sus 72 años sigue trabajando porque no encuentra quien quiera mantener abierta La Mixta, en el centro de la ciudad.

Mientras hablamos, no cesa de entrar clientela a su negocio artesano, ubicado en la calle Villar y Macías de la capital salmantina. José Luis dice que lamentaría mucho tener que echar el cierre, sin haber encontrado a alguien que quiera aprender el oficio junto a él. "Yo estoy dispuesto a enseñar a quien esté interesado durante cinco o seis meses, lo que necesite", afirma el zapatero salmantino. "Sería una pena que se perdieran estos oficios, máxime cuando es un negocio realmente rentable del que pueden vivir una, o incluso dos familias".