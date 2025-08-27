La II Ruta del Comercio local de Salamanca regala entradas para conciertos y equipamiento para la vuelta al cole

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha hasta el 6 de septiembre la segunda Ruta del Comercio para impulsar, fomentar y consolidar el comercio local de proximidad. Se trata de una iniciativa en colaboración con la Junta de Castilla y León con la que se podrán conseguir gratificaciones por compras realizadas durante esas fechas en los comercios adheridos al programa municipal SALdeCompras.

la vuelta al cole tiene premio

Así, por cada compra de 20 euros o superior realizada durante esos días entre los diferentes establecimientos adheridos se conseguirá un punto. Cada punto, hasta un total de seis, se marcará con la firma o sello del establecimiento en la tarjeta-pasaporte que podrán encontrar en los comercios.

Los usuarios podrán canjear sus puntos por obsequios para la ‘vuelta al cole’ o entradas para diferentes conciertos. Entre estas gratificaciones se incluye un pack de material escolar (2 puntos), que incluye bolígrafos, lapiceros y un cuaderno; un altavoz bluetooth y un USB (3 puntos); una mochila y una agenda (4 puntos); o una entrada doble a elegir para los conciertos de Miguel Campello, Malmö 040, La M.O.D.A o Rafa Sánchez.

Para canjear el pasaporte y obtener los obsequios o las entradas, los clientes deberán acudir a la oficina de Comercio del Ayuntamiento de Salamanca, situada en la Plaza Mayor número 32, segunda planta, hasta el 30 de septiembre, de 9:00 a 14:00 horas, donde se verificarán las operaciones y se procederá a la entrega del premio sujeto a disponibilidad de existencias en el momento del canje. Solo podrá ser canjeado un pasaporte por usuario y las compras deberán realizarse en establecimientos diferentes, no pudiendo repetirse el establecimiento en un mismo pasaporte.

descuentos directos en el comercio de proximidad de salamanca

Asimismo, además de obtener estas gratificaciones, todas las compras que se realicen seguirán teniendo la gratificación del 6% para obtener los Euros Municipios, que posteriormente los usuarios podrán canjear en las diferentes entidades de canje: librerías, gimnasios o servicios municipales como piscinas o aparcamientos públicos.