Descubre cuál es el peor lugar de tu casa para guardar los medicamentos en momentos de olas de calor

Hace un calor, que dicen en mi tierra, de aúpa. Sí, sí de aúpa; sobre todo porque los calores intensos han comenzado muy pronto. Llevamos ya, ni más ni menos, que dos olas de calor. Cierto es que según dónde te pille en España el calor es diferente; hay terrenos más húmedos y otros más secos.

Aquí en Salamanca, en Castilla y León, la "caloré" es seca, seca pero aún así también sudamos la gota gorda.

Pero entre tú y yo, seguro que hace años te acuerdas de que el verano en la provincia de Salamanca era una total ola de calor. Con temperaturas muy altas, siestas a mediodía, series de televisión que mitigaban esos ratos que si no había piscina en el pueblo te quemaban las calles y tenías que estar en casa con los amigos "a la sombra". Luego ya llegaba la tarde noche y eso era otra cosa. Paseos por el pueblo, las eras...Era la época de los flashes, de los polos de hielo del Frigopie, el Drácula, los conos algo menos y esas noches tropicales, sin chaqueta en plena sierra salmantina. Qué tiempos!!

La cuestión es que ahora se condensan las fuertes de calor en pocos días y que estamos mucho más atentos, ya sabes, a no exponernos al sol en las horas centrales del día y a echarnos la crema protectora. Somos más cuidadosos con los rayos solares, creo yo.

Jamás guardar las medicinas en el baño y dejarlas en el coche

En COPE Salamanca hemos querido saber cómo se cuida del sol la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca y también presidenta del Colegio a nivel regional María Engracia Pérez.

En la entrevista nos desvela una serie de consejos que no por sabidos no dejan de ser importantes volver a repetirlos. Apunta: hay que estar atentos a la pérdida de hidratación, sobre todo en colectivos más vulnerables: lactantes, personas mayores, embarazadas.

Si perdemos entre un 1 ó 2% de nuestra hidratación corporal ya comenzamos a notar síntomas: sed, boca seca, falta de concentración, calor corporal. Perdiendo un 10% de hidratación entraríamos en una situación muy complicada pudiendo perder hasta la vida. Así que ojo, y ojo si trabajas al aire libre.

Y un tema que le hemos preguntado a María Engracia y que, a lo mejor, no te has planteado nunca. ¿Cómo conservas tus medicamentos con estos fuertes calores? algo que me parece importante. María Engracia nos aconseja que busquemos un lugar fresco y seco en casa, pero "no en el baño como hace mucha gente y a temperaturas inferiores a 25 y 30 grados. Claro que con estas temperaturas de hasta 36 grados tendremos que estudiar cuál es el mejor lugar en nuestro hogar"

Si tenemos medicamentos en el frigorífico, nos aconseja sacarlo poco tiempo , tomar la dosis que debamos y volverlo a depositar rápidamente en su interior para que no se pierda la cadena de frío. "Si tenemos que transportar algún medicamento, es bueno hacerlo con una nevera portátil", indica.

Y mucho cuidado con lo siguiente que nos recomienda la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca "nunca, nunca dejar medicamentos dentro del coche; aunque sea poco rato. Ni en los asientos, ni en la guantera, en ningún lugar"

Siguiendo estos sencillos consejos, conservaremos nuestros medicamentos correctamente.