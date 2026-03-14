Descubre por qué las matemáticas nos hacen "más libres"

Con motivo del Día Internacional de las Matemáticas, que se celebra el 14 de marzo, el profesor Raúl Alonso, del Instituto Lucía de Medrano de Salamanca, ha explicado en COPE Salamanca la relevancia de una asignatura que a menudo se percibe como abstracta. El docente defiende que los números son fundamentales no solo en la ciencia y la educación, sino también en la vida diaria para comprender desde una factura hasta la actualidad informativa.

Una herramienta para ser más libres

Para Alonso, comprender las matemáticas es un ejercicio de libertad. "Las matemáticas nos hacen un poco más libres, porque nos ayudan a distinguir la información buena de la mala", ha afirmado. Según el profesor, este conocimiento es crucial en los tiempos que corren para interpretar correctamente la información de los medios, como los gráficos de las campañas electorales o el impacto real de la subida de un porcentaje en la nómina.

Las matemáticas nos hacen un poco más libres" Raúl Alonso Profesor de Matemáticas en Salamanca

Un ejemplo práctico de su aplicación se encuentra en el ámbito electoral, como en las recientes elecciones de Castilla y León. Alonso ha señalado que enseñar al alumnado de Bachillerato cómo funciona el reparto de escaños según la Ley D'Hondt es "muy interesante" para que comprendan que un solo escaño "se puede decidir por 50, 30 o 2 votos". Pero su utilidad va más allá, llegando a campos como la medicina, donde un cirujano necesita conocer las propiedades de una elipse para estudiar la forma de la válvula mitral.

El reto de 'enamorar' al alumno

A pesar de su importancia, las matemáticas arrastran una "mala fama" por ser una disciplina "complicada" y "muy abstracta". El profesor ha reconocido este desafío, pero ha destacado que se está investigando con nuevas metodologías, sobre todo en Infantil y Primaria, para hacerlas más comprensibles y visuales desde el primer contacto del alumno con los números.

Finalmente, Alonso ha subrayado que la clave para superar estas barreras está en la motivación que transmite el profesor. El quid de la cuestión, en sus palabras, es "convencerles de que tienen que pensar". Para ello, cree que a los alumnos "hay que arrastrarles, hay que engancharles, hay que enamorarles". Ha concluido que a los estudiantes "les gusta resolver problemas", pero a veces "les da pereza ponerse", por lo que el papel del docente es fundamental para despertar su interés.