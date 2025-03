Conocemos el rostro de Santa Teresa 510 años después de su nacimiento

En el marco del 510º aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, esta mañana se ha presentado oficialmente en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen - Sepulcro de la Santa, la reconstrucción científica de su rostro exacto, en un acto que se ha realizado simultáneamente en Alba de Tormes, Roma y Australia.

La imagen, considerada la representación más fiel de cómo fue Santa Teresa de Jesús en vida, es fruto de un riguroso estudio antropomórfico y forense iniciado en agosto de 2024, tras la apertura de su sepulcro teresiano con la aprobación del Vaticano.

El trabajo ha sido dirigido por el profesor Ruggero D’Anastasio, de la Universidad Gabriele d’Annunzio de Chieti–Pescara (Italia), y ejecutado por la profesora Jennifer Mann, especialista del Victorian Institute of Forensic Medicine de la Universidad de Monash, Australia.

teCNOLOGÍA DE ULTIMA GENERACION PARA RECREAR EL ROSTRO

Utilizando técnicas forenses avanzadas y basándose en medidas antropométricas, radiografías, testimonios históricos y descripciones de la época, Jennifer Mann ha logrado esculpir con precisión el rostro de Teresa de Jesús, representándola con aproximadamente 50 años, edad clave en su vida espiritual y fundacional.

SANTA TERESA A LOS 50: SERENA Y DULCE

La reconstrucción muestra un rostro sereno y pleno, con expresión introspectiva, pómulos marcados y frente despejada. Los ojos, ligeramente almendrados, tienen una profundidad que refleja su carácter contemplativo. Las cejas gruesas y arqueadas, y la disposición equilibrada del rostro en tercios, coinciden con la detallada descripción que hizo la Madre María de San José, quien convivió con la Santa. También se han incorporado los tres lunares distintivos que poseía en el rostro.

El rostro tiene una estructura ósea sólida, una nariz recta y bien definida, labios firmes y una barbilla redondeada que aporta dulzura y determinación. La escultura plasma con fidelidad la complexión mencionada por sus coetáneos, reforzando el vínculo entre datos forenses y testimonios históricos.

Durante el acto, el Padre Miguel Ángel González, prior OCD de Alba de Tormes y de Salamanca, destacó que “con esta imagen tenemos no solo un testimonio físico, sino también un reflejo del alma de Santa Teresa de Jesús, una “vera efigies” que une ciencia y mística”.

El Padre Francisco Sánchez Oreja, Provincial OCD de la Provincia de los Carmelitas Descalzos de Santa Teresa de Jesús en España, expresó que “contemplar este rostro es mirar a la Madre Teresa de Jesús en su humanidad plena, en su carne y en su espíritu. Es una invitación a redescubrir su mensaje, siempre vivo y actual. Gracias a la ciencia y al arte, la Santa vuelve a hablarnos con el rostro que un día miró al cielo”.

¿Cómo la describió maria de san josé?

“Era esta Santa de mediana estatura, antes grande que pequeña; tuvo en su mocedad fama de muy hermosa y hasta su última edad mostraba serlo; era su rostro no nada común sino extraordinario, y de suerte que no se puede decir redondo ni aguileño; los tercios de él iguales, la frente ancha e igual y muy hermosa, las cejas de color rubio oscuro con poca semejanza de negro, anchas y algo arqueadas; los ojos negros, vivos y redondos, no muy grandes, mas muy bien puestos; la nariz redonda y en derecho de los lagrimales, para arriba disminuida hasta igualar con las cejas, formando un apacible entrecejo, la punta redonda y un poco inclinada hacia abajo, las ventanas arqueaditas y pequeñas y toda ella no muy desviada del rostro.

Mal se puede con pluma pintar la perfección que todo tenía: la boca, de muy buen tamaño; el labio de arriba delgado y derecho, el de abajo grueso y un poco caído, de muy linda gracia y color; y así la tenía en el rostro, que con ser ya de edad y muchas enfermedades, daba gran contento mirarla y oírla porque era muy apacible y graciosa en todas sus palabras y acciones.

Era gruesa más que flaca y en todo bien proporcionada; tenía muy lindas manos, aunque pequeñas; en el rostro, al lado izquierdo, tenía tres lunares levantados como verrugas pequeñas, en derecho unos de otros, comenzando desde debajo de la boca el que mayor era, y el otro entre la boca y nariz, el último en la nariz, más cerca de abajo que de arriba.

Era en todo perfecta como se ve por un retrato que al natural sacó fray Juan de la Miseria, un religioso nuestro.”

María de San José (Libro de Recreaciones, recreación VIII, pág. 188)