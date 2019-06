Todo preparado para la fiesta de San Juan de Sahagún

Salamanca cuenta ya con cartel y programa para celebrar la fiesta de su patrón San Juan de Sahagún.El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha asegurado que son “unas fiestas que toman el relevo al Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, FÀCYL, y darán paso al Festival de Luz y Vanguardias”. Actividades que demuestran, una vez más, que “Salamanca es una ciudad de Cultura y una Ciudad Viva”, según ha destacado el regidor municipal, quien ha añadido que “las Fiestas de San Juan de Sahagún muestran también el orgullo por Salamanca, por nuestras tradiciones y por nuestra cultura”. Lo ratifica la apuesta por los grupos y artistas locales y también por los escenarios elegidos, que son algunas de las plazas y parques más emblemáticos de la ciudad.

El alcalde ha señalado también que es un programa pensado para todos los públicos y para ser disfrutado en la calle. Y es completamente gratuito para que todas las personas puedan disfrutar de las fiestas.

El cartel ha sido elaborado por el artista Ramiro Tapia y, tal como él mismo explica, “las imágenes que lo ilustran representan los sucesos más relevantes de la historia de la ciudad en la mente popular, con un matiz utópico. El niño salvado de las amarillentas aguas del pozo, con los hálitos milagrosos de dos ángelas emisarias divinas para secarlo, una vez extraído por el milagro de San Juan de Sahagún. Al lado del pozo he pintado un toro rebelde aplacado también por el milagrero Santo. No podían faltar tampoco las populares conchas coronadas por dos estrellas de plata. Y para celebrar estos sucesos prodigiosos, un grupo de aves coloreadas y una grulla que también se suman al festejo, presidido por el sonriente sol. Esta es mi idea utópica y fantaseada de lo que son estas fiestas populares”.

Las actividades culturales darán comienzo el martes 11 de junio con el Concierto de las hogueras, en el parque Elio Antonio de Nebrija. Es la XVIII edición de este concierto de fin de curso en el que participarán todos los alumnos de música moderna de la Escuela Municipal de Música y Danza. Presentarán un repertorio basado en estilos como el pop, rock y el blues, a partir de las siete y media de la tarde.

Una hora después, a las 20’30 horas, el actor salmantino Fernando Saldaña interpretará el espectáculo teatral “Salamanca en mis alforjas”, en la Plaza de San Boal. Una propuesta basada en leyendas de nuestra ciudad y relacionadas con San Juan de Sahagún o con la Cueva de Salamanca.

A las 22’45 horas tendrá lugar la tradicional tirada de fuegos artificiales en los entornos del Puente Romano y, a continuación, el grupo Disco Beats ofrecerá un concierto homenaje a la música disco de los 70 y 80 en el parque Elio Antonio de Nebrija. Interpretarán alguno de los éxitos más característicos de esas décadas, con canciones de grupos como The Jackson 5, Chic, Gloria Gaynor, Barry White, The Bee Gees, KC and The Sunshine Band, Village People, Boney M o ABBA.

El miércoles día 12 de junio, a las 12’00 horas, la Corporación Municipal asistirá a la misa en honor a San Juan de Sahagún que se celebrará en la Catedral Nueva.

Y a esa misma hora dará comienzo la V Operación Litro, un paseo solidario de vehículos clásicos a favor de las Hermanitas de los Pobres. Hasta la una todos los coches estarán concentrados en la calle Víctimas del Terrorismo y después comenzarán un recorrido por las calles María Auxiliadora, avenida de Federico Anaya, Glorieta de las Cortes de Castilla y León, Avenida de los Cipreses, Paseo de la Estación, Avenida de Portugal, Glorieta Brigada Caballería Jarama, Avenida de Villamayor, Paseo de Carmelitas, Puerta Zamora, Avenida de Mirat, Plaza de España, Gran Vía, Calle Juan de la Fuente, Plaza de Colón, Calle San Pablo, Rector Esperabé y Plaza del Mercado Viejo para terminar en el Museo de Historia de la Automoción.

A las seis de la tarde habrá Gigantes y cabezudos por el parque de los Jesuitas. Y a las siete una nueva oportunidad para disfrutar del espectáculo “Salamanca en mis alforjas” del salmantino Fernando Saldaña, en la Plaza de San Boal.

El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca organizan la primera edición del festival de comida callejera, que se celebrará del 7 al 12 de junio en el Parque de la Alamedilla, con motivo de la Festividad de San Juan de Sahagún. Una veintena de Food Trucks y música en directo amenizarán las fiestas patronales.

Este festival propone un nuevo concepto gastronómico donde disfrutar de una experiencia innovadora en la ciudad, que aúna ocio, gastronomía y música. Contará con una veintena de Food Trucks y una programación musical que incluye los directos de bandas nacionales y locales como “Tu otra bonita”, “La Mafia Canalla”, “Bye Bye Lullaby”, “Beluga”, “Twice”, “Godaiva” o “Lulú & The rockets”, entre otros.

El programa de festejos de San Juan de Sahagún también incluye varias actividades deportivas de diversas disciplinas.El día 12, en la Ciudad Deportiva de la Aldehuela habrá un Campeonato de Automodelismo y en el Pabellón Municipal de la Alamedilla se celebrará el Open San Juan de Sahagún de Tenis de Mesa, una actividad abierta a la participación de todas las personas que lo deseen. En el Pabellón Municipal de la Salud se realizará el Torneo San Juan de Sahagún de Voleibol y en las pistas de Garrido será el Campeonato de Calva San Juan de Sahagún 2019.

Además, en el embarcadero del Tormes se celebrará el Día de la Piragua; en las pistas de atletismo del Helmántico será el Trofeo San Juan de Tiro con Arco y en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro se celebrará una jornada informativa de Touchtennis.