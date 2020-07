Un verano de teatro en Ciudad Rodrigo

La pandemia ocasionada por el Coranavirus no ha podido con las ganas de evadirse y de disfrutar del arte dramático en Castilla y león. Del 25 al 29 de agosto de 2020 se vuelven a dar cita las mejores obras y piezas en la villa salmantina, las entradas para esta vigesimo tercera edición de la feria internacional de teatro de y Castilla y León se podrán adquirir a partir desde el 16 de agosto.

A tan solo una hora de Salamanca y pegando con la vecina Portugal tiene su asiento la villa de Ciudad Rodrigo, una villa que guarda en su haber una muralla de la época romana, menos conocida que la de su vecina Ávila pero no por ello menos interesante. Entre los muros de esta fortaleza el visitante se encuentra con la Catedral de la localidad, la seo de Santa María data del S.XIII y de estilo románico guarda tras sus puertas tallas de más de 800 años. A pocos metros, se puede visitar el museo de la diócesis de Ciudad Rodrigo-Plasencia y otro museo, este algo más pagano y peculiar: el museo del orinal.

Estos atractivos se pueden disfrutar todo el año, pero una vez cada 365 días a estos bellos parajes se le une la magia y lo mejor del teatro con la Feria de Teatro de Castilla y León. Este 2020 cumple su vigesimo tercer cumpleaños, todo un fijo en el verano de Salamanca y este año no iba a ser menos, la pandemia del coronavirus no la ha hecho parar, ha sido una oportunidad para buscar alternativas. Para paliar las reducciones de aforo y poder mantener las distancias de seguridad se han aumentado las funciones, llegando a las 52 sesiones de los cuales 16 serán estrenos. Otra de las novedades que se ha dado es la apuesta por el teatro regional y nacional. Obras para todos los gustos y edades, los niños también serán protagonistas, la propuesta 'Divierteatro' pretende acercar a los más pequeños de la casa el arte dramático y despertar su interés. Desde la organización, también han pensado en todos aquellos que no se puedan acercar a Miróbriga, otra de las denominaciones que se le da Ciudad Rodrigo, durante estas fechas; por esto a través de la web lanzará la edición virtual para verlas desde cualquier punto del planeta.

El alcalde de la ciudad mirobrigense, Marcos Álvarez, destaca que tiene una gran solera, ya son 23 ediciones, y apunta que no todo queda en un festival si no que va mucho más alla y es un mercado abierto para que las compañías expongan y puedan "vender" sus espectáculos a diferentes instituciones o empresas. Con esto se consigue dar visibilidad y ayudar a las empresas artísticas a conseguir nuevos trabajos.

En cuanto a la temática de las obras, hay desde teatro del absurdo, hasta piezas de danza llegadas de la mano del grupo del Zen del Sur de Andalucía pasando por la música, una feria multidisplinar desde donde los artistas se pueden dar a conocer, más de 800 presentan sus candidaturas a participar cada año.

Manuel González es el director de la feria internacional y explica las peculiaridades y todo lo que se va a encontrar el visitante cuando acuda a la ciudad de Miróbriga este año a la feria internacional de teatro de Castilla y León.

Desde la organización del festival, destacan la gran importancia que tiene para el pueblo esta feria, pues según González de cada euro del presupuesto destinado a la feria se generan siete. Esta feria no solo está destinada a los profesionales del sector, sino que tiene cabida todo tipo de público, por la mañana las obras van dirigidas a los más pequeños y por la tarde se deja paso al público adulto. Este año debido a la pandemia, algunas actividades como los pasacalles y los más multidudinarios no se podrán realizar por lo que se han potenciado los eventos de circo.En este vídeo puedes ver un pequeño resumen de todo lo que te espera en Ciudad Rodrigo en esta feria que se celebrará del 25 al 29 de agosto.

Por último, Ciudad Rodrigo tiene muchos más alicientes y está abierta a todo tipo de turismo, desde familias a personas que disfrutan con el deporte o con la gastronomía, así lo explica el propio alcalde.