Un reto "de moda en TikTok" arruina la fiesta en la piscina de este pueblo de Palencia: "Asqueroso"

Las redes sociales han cambiado la forma en la que nos relacionamos, consumimos contenido y participamos en tendencias globales.

TikTok, en particular, ha democratizado la creación de vídeos, permitiendo que cualquier persona pueda alcanzar millones de visualizaciones en cuestión de horas. Esta inmediatez y viralidad han dado lugar a retos que van desde coreografías divertidas hasta iniciativas solidarias. Sin embargo, también han abierto la puerta a desafíos peligrosos, absurdos o incluso ilegales.

La lógica detrás de muchos de estos retos es simple: llamar la atención. En un entorno digital donde la recompensa llega en forma de “likes”, comentarios y seguidores, el incentivo para destacar puede empujar a algunos a asumir conductas de riesgo, sin medir las consecuencias para ellos mismos o para terceros. Lo preocupante es que, en la era de lo efímero, la notoriedad se persigue a cualquier precio.

Un reto viral con consecuencias reales

Uno de los retos virales de TikTok este verano ha vuelto a generar problemas. Esta escatológica moda, ya detectada en localidades como Torrevieja (Alicante) y Mataró (Barcelona), ha obligado en las últimas semanas a cerrar instalaciones y suspender actividades acuáticas. Ahora, el “fenómeno” ha llegado a una localidad de Palencia, dejando sin una de las fiestas más esperadas del fin de semana, la fiesta en la piscina o como se denominó en inglés "Pool Party".

COPE Anuncio de la suspensión de la fiesta en la piscina

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato informó ayer, a pocas horas de su celebración, de la suspensión de la “Pool Party” incluida en el programa de las fiestas locales. La decisión se adoptó por motivos sanitarios, tras un incidente ocurrido el día anterior en la piscina municipal que obligó a iniciar de inmediato un proceso de limpieza y desinfección exhaustiva.

Según el comunicado oficial, la cancelación se debió a la detección de restos fecales en el agua, lo que supone un riesgo potencial para la salud de los usuarios. Ante esta situación, el consistorio optó por cerrar la instalación y posponer cualquier actividad acuática hasta subsanar el problema.

En la nota, el Ayuntamiento lamentó profundamente la medida:

“Por motivos sanitarios, nos vemos obligados a suspender la Pool Party programada para esta tarde. Una persona o varias han defecado en el agua, lo que representa un riesgo para la salud y requiere una intervención inmediata de limpieza y desinfección”.

El protocolo aplicado, siguiendo las recomendaciones sanitarias, contempla el vaciado parcial del vaso, cloración de choque, limpieza de filtros y análisis del agua antes de reabrir la piscina.

La suspensión generó especial decepción entre los vecinos y visitantes, ya que la fiesta, prevista para la zona de césped junto a la piscina, era uno de los eventos más esperados por el público joven en estas fechas previas a las fiestas patronales, que se celebrarán en la localidad a partir del próximo día 12 de agosto. Estaba prevista música en directo, actividades recreativas y un concurso de bañadores, con publicación en redes sociales y premios para las mejores fotografías.

COPE Cartel del Concurso de Bañadores

El aviso, publicado también en redes sociales, concluía: “Cada persona debe asumir las consecuencias de sus actos, especialmente cuando afectan al bienestar común”.