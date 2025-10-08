COPE
Quince empresas de “Alimentos de Palencia” exhiben la calidad de sus productos en Berlín

La acción comercial está organizada por la Diputación de Palencia y la Cámara de Comercio a través del programa internacionalízate

Manuel LobejónAgencia ICAL

Palencia - Publicado el

Quince empresas de ‘Alimentos de Palencia’ desembarcan en Berlín mañana 9 de octubre para dar cuenta de la calidad de la agroalimentación palentina en el mercado alemán gracias al programa Internacionalizate en el que colaboran la Diputación y la Cámara de Comercio de pALENCIA.

La Cámara de Comercio de Palencia y la Diputación de Palencia apuestan con esta acción exterior por la internacionalización de las empresas palentinas con una degustación de alimentos y bebidas palentina. El evento de degustación tendrá una duración de dos horas (de 12 a 14 horas) y se realizará en el Bar Raval, un reconocido local español de Berlín que ya ha celebrado numerosos eventos de promoción internacional de alimentos y bebidas, gracias a su certificación ‘Restaurants from Spain’, que concede ICEX España Exportación e Inversiones.

Desde Cámara Palencia también se contrató los servicios de un chef residente en Alemania y especializado en comida española, Ager Urigüen. Además, se contará con la presencia de un reconocido ponente hispano alemán, con el objetivo de que la degustación sea dinámica y didáctica, ayudando a entender mejor cada producto servido.

Al evento se estima que asistan unos 30 importadores y distribuidores alemanes interesados en productos españoles, que podrán degustar alimentos y bebidas de 15 productores adheridos a Alimentos de Palencia, entre los que encontramos cuatro bodegas, un productor de cerveza artesanal y diez diez productores de alimentación.

También se espera la asistencia al evento de tres productores palentinos, que podrán realizar labor comercial directa con los asistentes, así como de representantes y autoridades, entre las que encontramos representantes de la Cámara de Comercio de España en Alemania o el propio embajador de España en Alemania, Pascual Navarro Ríos.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto Internacionalízate, que tiene el objetivo de ayudar a las empresas en su expansión internacional y que está desarrollado por la Cámara de Comercio de Palencia, gracias a la cofinanciación de la Diputación de Palencia. Desde su puesta en marcha en 2019, el programa Internacionalízate ha trabajado con más de 100 empresas palentinas en diversas iniciativas de internacionalización.

