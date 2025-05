El PP denuncia el uso de las redes sociales institucionales del Ayuntamiento de Palencia por parte del PSOE: "para hacer publicidad y propaganda"

Palencia - Publicado el 21 may 2025, 13:06

El Grupo Municipal del Partido Popular denuncia un uso partidista que hace el PSOE en el Ayuntamiento de Palencia con la gestión de redes sociales oficiales, asegurando que en ocasiones, “son utilizadas para hacer publicidad y propaganda en vez de comunicar y dar información objetiva a la ciudadanía".

A juicio de los populares, esta práctica "supone una profunda falta de respeto, tanto a la Institución como a los palentinos”.

En concreto, el Grupo Municipal Popular se refiere a las visitas que el Equipo de Gobierno de Miriam Andrés está realizando por algunos barrios de la ciudad y que son anunciadas en las redes sociales del Ayuntamiento de Palencia.

Para el PP "Esas mismas reuniones con los colectivos vecinales, convocadas por el propio Ayuntamiento, se realizan para conocer las necesidades del barrio. Como se ha podido constatar en varias ocasiones, como en su anterior visita al barrio del Campo de la Juventud o su reciente anuncio de acudir a la Nueva Balastera, estos encuentros son aprovechados por el PSOE para vincularlos al propio partido. Así se ha demostrado al buzonear propaganda anunciando estas visitas con el logotipo del Partido Socialista en el que se puede leer textualmente la alcaldesa y los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Palencia informan y responden tus preguntas sobre nuestra ciudad”, señalan en un comunicado remitido a los medios de comunicación desde el Partido Popular de Palencia

A juicio de los populares, “el PSOE no puede hacer uso partidista de las herramientas de comunicación del Ayuntamiento de Palencia y solicitan que estas prácticas no vuelvan a repetirse. La gestión de la comunicación institucional debería de ser imparcial y que la institución debe de estar al servicio de la ciudad y no del PSOE”.

Igualmente, el Grupo Popular recuerda que hasta la propia Miriam Andrés ha reiterado en varias ocasiones la importancia de diferenciar su faceta como alcaldesa y como Secretaria General del PSOE de Palencia. Por ello, los populares ruegan que, "si estos encuentros se realizan en calidad de máxima mandataria de la capital, se desvinculen de cualquier simbología relacionada con la formación socialista".

El PP subraya que el problema no está en que el Equipo de Gobierno visite los barrios de la ciudad, sino en que "no se aclare si estos encuentros con los colectivos vecinales se hacen bajo las siglas socialistas o en representación de la administración local".

Así, los populares piden que, en el primer caso, "no se empleen las redes municipales para este tipo de anuncios; y en el segundo, que se suprima cualquier tipo de vinculación política con el PSOE".