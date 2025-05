Vuelve a Valencia tras 10 años en Londres, decide montar una empresa y esta es su conclusión sobre la burocracia en España

Publicado el 25 may 2025, 12:21

Cada año, más de un millón de europeos que viven fuera deciden volver a casa. Algunos por amor, otros por trabajo, muchos porque creen que ya es hora. Pero volver no siempre es regresar. A veces, volver es encontrarte con un país que no reconoces y con una versión de ti que ya no encaja del todo.

Este fenómeno invisible es conocido como el síndrome del regreso y nos fijamos en él en 'Herrera en COPE' junto a César Rodríguez, un español que ha vuelto a casa tras 10 años en Londres.

Comienza explicando que, 7 meses después de su vuelta, está "completamente adaptado" y "muy contento". Sin embargo, ha notado el cambio en algunos aspectos de su vida.

"Lo que pago ahora por un piso, hubiese pagado 5 veces menos hace unos años. La mayoría de mis amistades, como yo, se fueron, vivían en Reino Unido, en Alemania, entonces también he tenido que volver a conectar con los que quedan y también hacer amigos nuevos", explica a Alberto Herrera y Mar Amate.

Aunque ha estado mucho tiempo fuera, César ha vuelto de manera habitual a nuestro país: "Al vivir en Londres, al final no es como si te vas a Australia, venía con bastante frecuencia a España. Pero sí, volver a conectar las rutinas familiares, de la paella del domingo en la casa de Valencia, cosas así que ya eran muy ajenas a mí durante mucho tiempo".

A nivel profesional, sí ha notado un choque importante: "Volví a España y emprendí, he creado una empresa. Y eso también ha sido un choque bastante grande porque ya había hecho eso en Reino Unido y ahí sí que ha sido para mí el mayor choque cultural. Por la burocracia.

En Reino Unido creé mi empresa desde casa, abrí la cuenta en línea del banco y en España he tenido que ir al notario, he tenido que ir al banco varias veces en persona, es todo muchísimo más burocrático, todo toma más tiempo".

Además, confiesa que sí echa de menos Londres por su oferta gastronómica: "Un poquito sí. La comida española es muy buena, pero es verdad que creo que en España tenemos que mejorar el tema de la cocina internacional.

Por ejemplo, el libanés a mí me encanta, pero en Londres tienes 300 libaneses, hay mucha competencia, se esfuerzan por hacerlo lo mejor posible, y en Valencia, pues a lo mejor hay dos o tres restaurantes del Líbano".

A la hora de volver a su barrio de siempre, lo ha notado muy cambiado: "Ahora está completamente gentrificado, se ha llenado de cafeterías de especialidad y se habla más inglés que valenciano o español, que a mí me viene muy bien porque como enseño español con mis podcast.

El de inglés se llama English and Beyond, que no lo presento yo, lo produzco yo, pero lo presenta un profe de inglés muy bueno con un acento estupendo. Y luego el podcast de español es Spanish Language Coach".

En cuanto a sus amistades, también han cambiado: "La gente que se ha quedado en Valencia, es cierto que el estilo de vida es diferente. Algunos de ellos son padres, otros no. Pero es verdad que también he tenido la oportunidad, puesto que Valencia ha sido declarada la mejor ciudad del mundo para vivir por la revista Forbes varios años consecutivos, hay muchísima gente nueva.

Y eso también me gusta, que se ha internacionalizado bastante. Y además de reconectar con la gente, he hecho un grupo nuevo de amigos en estos meses, que también está muy bien".