Pillan a dos jóvenes haciendo derrapes en el parking del centro comercial Arambol en Palencia

La Policía Local de Palencia ha denunciado a dos jóvenes conductores de 20 y 21 años por conducción negligente. Los hechos han tenido lugar en el aparcamiento del parque comercial Arambol, donde los individuos fueron interceptados mientras realizaban maniobras peligrosas con sus vehículos.

Sorprendidos por una patrulla

Los jóvenes han sido sorprendidos por una patrulla de la Policía Local que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana en la zona. Los agentes observaron cómo los dos turismos realizaban derrapes de manera deliberada, poniendo en riesgo la seguridad del recinto.

Tras presenciar la infracción, los policías procedieron a darles el alto para identificar a los conductores. Una vez interceptados, ambos fueron denunciados administrativamente por incumplir la normativa de tráfico.

Uno de los conductores es reincidente

Fuentes policiales han señalado que uno de los conductores, a pesar de su corta edad, ya acumula múltiples sanciones. Estos expedientes se deben a anteriores incumplimientos del Reglamento General de Circulación y del de Vehículos, lo que le convierte en un conductor reincidente.

Esta intervención se enmarca dentro de las labores de prevención de seguridad ciudadana y vial que la Policía Local lleva a cabo de forma regular. Dichas actuaciones se concentran en los puntos de la ciudad que, por sus características, registran una mayor demanda de presencia policial.