Lola, empleada número 66 de Inditex, se jubila: "Amancio Ortega era uno más, porque hacía lo mismo que el resto de trabajadores"

Lola Varela es la empleada número 66 de Inditex y se acaba de jubilar de la empresa de moda internacional con sede en Galicia.

Empezó en Zara en octubre de 1.980 cuando tan solo tenía 17 años de edad y todo fue por una casualidad. En una entrevista en los estudios de COPE Ourense, nos contó que pasaba por la tienda situada en la calle Cardenal Quevedo, en el centro de la ciudad de Ourense, al ir al instituto y siempre se paraba a mirar el escaparate. Un día entró con su madre en la primera tienda de Zara en Ourense, creada en el año 1979, para comprar ropa para una boda y su madre conocía al encargado y, al año siguiente, la llamaron para empezar, allí se fue y trabaja ininterrumpidamente desde 1980.

Lola recordó que “no era mala estudiante” pero “tenía ganas de ganar dinero” y comenzó su vinculación con Zara. Sus inicios laborales coinciden “cuando la empresa estaba empezando” señaló Lola, quien añadió que en aquellos momentos conoció a Amancio Ortega.

"amancio ortega es muy cordial"

Lola manifestó que el fundador de Inditex “venía a la inauguración, descargaba el camión con nosotros y estaba junto al personal abriendo las cajas y con las perchas” y dijo que siempre “era muy cordial”. Junto a Amancio Ortega, recordó que “estaban los demás jefes y siempre al pie del cañón”.

La empleada número 66 de la historia de Inditex señaló que Amancio Ortega “siempre iba con un pantalón chino y un polo y nunca iba de postureo” por lo que “era uno más porque hacía lo mismo que el resto de trabajadores”.

evolución de la empresa

Lola señaló la importante evolución de la firma de moda internacional y pasó por todas las etapas desde sus inicios hasta hoy. En ese sentido, relató que “doblábamos la ropa con papel, descargábamos los camiones y nos encantaba porque la caja más grande es la que te querías llevar” y junto a ello “las perchas de las prendas y las alarmas”. Con el paso de los años, todo cambió y “ya teníamos un equipo de descarga y la evolución fue muy buena y la ropa ya venía con su alarma”.

Lola en una tienda de Zara

Entre los trabajos que realizaban el personal y que hoy han evolucionado, recalcó que “antes apuntabas con la mano los pedidos” mientras que ahora “con Iphone y tablets y ya se encargan ellos por lo que es otro mundo”.

A Lola le tocó también adaptarse al mundo online. En una entrevista en COPE Ourense, resaltó que “la facturación es increíble” ya que “es tal el volumen de la venta online que los pedidos ya no los envían a tienda sino que van a las casas porque no hay espacio”

Con todo, Lola sigue defendiendo “el trato de tú a tú” con los clientes “para que te diga qué bien te queda o que hay esa prenda en otro color”. “Hay gente que compraba como yo a los 17 años y ahora tiene 63 y les gusta que les aconsejes” resaltó Lola.

mucho cariño

Lola llegó a su jubilación con palabras de mucho cariño a su empresa y a sus compañeros en toda su trayectoria. “Me siento muy querida y valorada por los compañeros porque todas las palabras hacia mí fueron de cariño y me ven como madre y como amiga” destacó en una entrevista en COPE Ourense, quien añadió que “me gusta hacer a los demás aquello que quiero que hagan conmigo” y, por ello, abogó por ayudar a toda la gente nueva. “Porque venga una chica con un contrato temporal o una chica nueva, a mí no me tiene que recoger las perchas porque eso lo puedo hacer yo, sino que tenemos que enseñarla y corregirla” indicó la empleada número 66 de Inditex, quien añadió que “ una niña con 17 años no sabe y hay que enseñarle porque tienes que seguir formándola y no que te vaya a recoger las cajas”.

Lola en los estudios de COPE Ourense

Lola recibió un homenaje a las puertas de la tienda de Inditex en la calle del Paseo de Ourense cuando salía de trabajar en su último día. “Fue una sorpresa muy agradable con un homenaje que yo no me esperaba” dijo Lola, quien reiteró que “cuando salgo y me encuentro con ese cariño fue maravilloso porque estaban familia, amigos y clientes que me decían que me echarán de menos, me cantaron y bailaron y un momento muy especial”.

Lola es la viva imagen de una trayectoria en una empresa que comenzó dando pasos firmes en la moda y con los años vio cómo se convertía en una referencia en todo el mundo de la mano de Amancio Ortega.