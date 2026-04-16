La nueva vida de Nao, Urko y Gea: los perros abandonados que se convierten en policías de élite en Palencia

Premio nacional a la Unidad Canina de la Policía Local de Palencia por su labor con perros rescatados

La Unidad Canina de la Policía Local de Palencia (UICAN) ha sido galardonada con la placa de mérito a la Protección Animal que concede la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol). Este reconocimiento nacional no llega por casualidad, sino por la singular historia que hay detrás de su creación: la unidad está formada íntegramente por tres perros de raza pastor belga malinois que fueron rescatados de situaciones de abandono y vulnerabilidad en diferentes puntos de España.

David Carretero, jefe de la Policía Local de Palencia, ha explicado que el premio es un "reconocimiento muy merecido" a una unidad con un fuerte componente social. Según Carretero, gracias a esta iniciativa los perros han tenido una segunda oportunidad, convirtiéndose en "animales equilibrados y útiles para nuestra comunidad". Su historia, añade, "es un ejemplo de cómo bienestar animal y servicio público pueden ir de la mano".

Es un ejemplo de cómo bienestar animal y servicio público pueden ir de la mano" David Carretero Jefe de la Policía Local de Palencia

Tres héroes con pasados difíciles

Cada miembro de la UICAN tiene una dura historia detrás. Nao fue salvado siendo apenas un cachorro cuando los bomberos y la Policía Local de Algeciras lo rescataron del interior de un pozo. Hoy, forma parte indispensable de la unidad en Palencia.

COPE Unidad canina de la Policía Local de Palencia

La historia de Urko es la de un "juguete roto" de los que se regalan y luego se abandonan. Tras pasar por una protectora de animales de Valencia y varias familias de acogida que no podían manejar su gran energía, encontró su lugar en la UICAN. Ahora, vive y trabaja felizmente con el agente que lo adiestró.

El equipo lo completa Gea, que fue encontrada vagando por una carretera en la provincia de Huelva gracias al aviso de un ciudadano. Su rescate posibilitó que se uniera al proyecto, transformando tres historias de abandono en un referente de protección animal dentro de un cuerpo policial.

Un galardón al compromiso social

El galardón se entregará el próximo 19 de junio en Madrid, en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La ceremonia se enmarca en la jornada "Proteger y cuidar: el papel de los Servicios Policiales en la defensa de los animales", un evento que subraya la importancia de la labor que unidades como la UICAN realizan.