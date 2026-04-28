El pan gallego se reivindica: la lucha por el sello de calidad y el cereal autóctono 

La Xunta de Galicia y los representantes del sector del pan gallego han mantenido una reunión para impulsar y poner en valor un producto con Indicación Geográfica Protegida (IXP) propia. Según César Fieiras, presidente de la Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Lugo, el objetivo es "darle más marketing, darle más visibilidad y, pues, incrementar todo lo que se pueda en este camino".

Un sello de calidad con luces y sombras

El sello de calidad es clave para el sector, ya que aporta prestigio y un valor añadido al producto, protegiéndolo de imitaciones industriales. Fieiras señala que una marca de calidad permite "no dejar que se plagie otros panes, como estaba viendo en el mercado vía industria". Sin embargo, la adhesión de nuevas panaderías a la IXP Pan Galego avanza lentamente.

La principal barrera es que los obradores tradicionales ya venden toda su producción y perciben la certificación como un aumento de la burocracia. "El sector tiene mucho trabajo, pocas posibilidades de trabajadores y menos cualificados", explica Fieiras, quien añade que, a primera vista, los panaderos "no tienen un interés directo" en sumarse debido al control de trazabilidad y los procesos que exige el sello.

El sector tiene mucho trabajo, pocas posibilidades de trabajadores y menos cualificados" César Fieiras Presidente de la Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Lugo

El regreso al origen: cereal autóctono y hornos de piedra

Uno de los ejes estratégicos es la recuperación de cereal autóctono gallego, una meta que Fieiras considera "más viable que nunca" gracias a la maquinaria actual. Este proyecto permitiría aprovechar extensiones de terreno cultivables y reducir la dependencia de harinas foráneas, que actualmente entran en Galicia por "toneladas y miles de toneladas".

La diferenciación del pan es otra de las claves. La IXP permite definir subzonas geográficas para destacar las particularidades de panes como el de Lugo, más denso, o el de Carral, más ligero y con más ojo. Estas variedades, junto al uso de hornos de piedra y masas madres, confieren al pan gallego un "sabor diferencial".

Esos números son irrisorios al crecimiento que puede tener" César Fieiras Presidente de la Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Lugo

El gran reto del relevo generacional

A pesar de la competencia del pan industrial, más "práctico" para los hogares, el producto auténtico "se vende hoy sin ninguna dificultad". En 2023, la IXP Pan Galego certificó más de 45.000 kilos con un valor superior a los 180.000 euros, cifras que Fieiras califica de modestas. "Esos números son irrisorios al crecimiento que puede tener", asegura.

El relevo generacional se presenta como el principal hándicap para el futuro del sector, un problema que afecta a todo el territorio nacional. Aunque es un oficio "duro", Fieiras lo describe como "muy satisfactorio" y aspira a que en cinco años haya "muchos más puntos de fabricación" y que los jóvenes "vieran en esto una forma de trabajar positiva".