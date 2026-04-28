Un preso agrede a una funcionaria en la cárcel de Topas y CSIF clama por la condición de agentes de autoridad

El sindicato CSIF ha denunciado una nueva agresión a una funcionaria de vigilancia en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca). Los hechos ocurrieron mientras la trabajadora se encontraba realizando sus funciones ordinarias en uno de los módulos de la prisión.

El incidente comenzó cuando la funcionaria requirió a un interno que abandonara su celda a la hora establecida. El recluso reaccionó de forma violenta, con amenazas e insultos reiterados, gestos obscenos de carácter sexual, llegando a desnudarse y desobedecer las órdenes. A pesar de que la trabajadora, que se encontraba sola, logró aislarlo en su celda, fue agredida físicamente durante el posterior traslado, sufriendo un hematoma en un dedo.

Reivindicaciones urgentes

Desde CSIF Topas han denunciado con firmeza que no se pueden normalizar las agresiones a los funcionarios de prisiones. El sindicato subraya que tampoco "pueden tolerarse conductas intimidatorias, vejatorias o de claro componente machista contra las funcionarias penitenciarias, que desarrollan su trabajo en entornos de especial tensión y riesgo".

Los centros penitenciarios se están convirtiendo en auténticas ollas a presión" Paco Herrero Portavoz del sindicato CSIF Prisiones en Castilla y León

El sindicato describe la situación del personal penitenciario como "insostenible" y compara los centros con "auténticas ollas a presión". Atribuyen esta tensión a plantillas insuficientes, medios limitados y una normativa que no responde a la realidad diaria de las prisiones.

Peticiones al Gobierno

Por ello, el portavoz del sindicato CSIF Prisiones en Castilla y León Paco Herrero exige al gobierno de España que adopte de forma urgente varias medidas con el fin de revertir la oleada de violencia que crece exponencialmente en los centros penitenciarios de todo el país. La principal es el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, junto a una reforma normativa que refuerce su protección jurídica. También reclaman la modernización de los medios coercitivos y más medios humanos y materiales para garantizar la seguridad.

La seguridad de los funcionarios de prisiones no puede depender únicamente de su profesionalidad individual" Paco Herrero Portavoz del sindicato CSIF Prisiones en Castilla y León

El sindicato hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que abandonen la "inacción" y alcancen un acuerdo que modifique la legislación. Insisten en que "la autoridad del funcionario de prisiones debe quedar reflejada de forma clara, expresa y efectiva en la normativa. Es inadmisible que los profesionales del sector sufran agresiones y vejaciones por parte de los internos prácticamente a diario", añade el delgado sindical en declaraciones a COPE Salamanca.

CSIF concluye que el Ministerio "no se puede seguir mirando hacia otro lado" y que la seguridad de los trabajadores no puede depender solo de su profesionalidad, sino de "una legislación adecuada, medios suficientes y respaldo institucional real".