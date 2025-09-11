Tres personas investigadas por elaborar y distribuir un pastel con sustancias estupefacientes en una verbena de Palencia

Lo que debía ser una noche de diversión en la verbena de fin de fiestas de Saldaña terminó en un episodio médico con diez personas atendidas por síntomas de intoxicación y tres investigados por la Guardia Civil por un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos comenzaron en la madrugada del miércoles 10 de septiembre, en torno a las 05:55 horas. Varios asistentes a la verbena empezaron a encontrarse mal, con dolor gastrointestinal, mareos y vómitos. Los afectados, un total de diez, acudieron al centro de salud de la localidad, donde fueron atendidos por el personal sanitario de guardia.

Cuatro de los intoxicados tuvieron que ser trasladados al Hospital Río Carrión de Palencia, aunque, según confirmaron fuentes oficiales, su estado no revestía gravedad. Aun así, uno de ellos permanece ingresado en observación a día de hoy, 11 de septiembre.

Primeras hipótesis: intoxicación alimentaria

Desde un primer momento, las autoridades barajaron la posibilidad de que la intoxicación se hubiera debido al consumo de algún alimento repartido durante la verbena. La Guardia Civil recogió distintas muestras que fueron remitidas a los servicios de Sanidad con el objetivo de determinar si el origen de los síntomas era fortuito o, por el contrario, respondía a una acción intencionada.

Guardia Civil Guardia Civil ante el ayuntamiento de Saldaña

Esa primera investigación se inició como un caso de posible intoxicación alimentaria, sin descartar ninguna hipótesis, dada la coincidencia de síntomas entre los afectados y la concentración de los casos en un mismo evento festivo.

Un "brownie" de chocolate con sorpresa

Las pesquisas avanzaron con rapidez. Un día después de los hechos, la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia confirmó que tres personas estaban siendo investigadas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, ya que al parecer el alimento responsable de la intoxicación de esta decena de personas resulto ser un bizcocho tipo "brownie" elaborado entre otras cosas con marihuana por parte de una de las peñas locales.

Se trata de dos hombres de 39 y 36 años y una mujer de 25, todos ellos de nacionalidad española. Según las primeras conclusiones de la investigación, uno de ellos habría elaborado un alimento que contenía sustancias estupefacientes, mientras que los otros dos se encargaron de distribuirlo entre varios asistentes a la verbena, siendo segun remite la nota de la intervención "plenamente conscientes de su composición".

El consumo de ese producto habría provocado los dolores gastrointestinales, mareos y vómitos que llevaron a los afectados a acudir al centro de salud y, en cuatro casos, al hospital palentino.

Denuncia y diligencias

La Guardia Civil pudo identificar a los supuestos responsables gracias a la denuncia presentada por una de las personas afectadas y a las gestiones realizadas en las horas posteriores al suceso. Con esos datos, los investigadores determinaron la autoría en la elaboración y distribución del alimento contaminado.

🚨 Tres investigados por elaborar y distribuir un alimento con sustancias estupefacientes.#guardiacivilpalencia #SeguridadCiudadana pic.twitter.com/4JK3SUjAr8 — Guardia Civil Palencia (@gc_palencia) September 11, 2025

Los tres implicados no han sido detenidos, pero sí investigados formalmente por un delito contra la salud pública. El procedimiento ha sido remitido a la autoridad judicial, que deberá valorar los siguientes pasos.