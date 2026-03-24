La cantera de la Semana Santa de Palencia calienta motores con su procesión infantil

El Colegio Divino Maestro de Palencia ya tiene todo listo para una de las citas más especiales previas a la Semana Santa: su tradicional procesión infantil. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE' en Palencia, la directora del centro, Susana Treceño, ha explicado que más de 150 alumnos protagonizarán este desfile que busca transmitir a los más pequeños el significado de estos días. "Ya en capilla, ya nos quedan 2 días y ya últimos preparativos", ha comentado la directora sobre la inminencia del evento.

Un origen que se remonta a 2011

Esta iniciativa comenzó en 2011 en la etapa de educación infantil para trabajar con los niños la Semana Santa. Según ha relatado Treceño, fue en 2014 cuando se planteó una pequeña procesión por el barrio que dio la vuelta a la iglesia de San José. "Viendo un poco la acogida y la respuesta del barrio, al año siguiente nos aventuramos a hacer una gran procesión por el centro de Palencia", ha señalado.

Picasa Procesión infantil del Colegio Divino Maestro de Palencia

El salto al centro de la ciudad se hizo posible gracias a la colaboración de padres, madres, profesores y alumnos, que comenzaron a elaborar pasos más formales. La directora ha destacado el apoyo recibido desde el primer momento: "Las familias nos ayudaron a coser los hábitos, las hermandades nos apoyaron desde el minuto 1". Además, ha subrayado el respaldo constante de las Misioneras del Divino Maestro.

Las familias nos ayudaron a coser los hábitos y las hermandades nos apoyaron desde el minuto uno" Susana Treceño Directora del Colegio Divino Maestro de Palencia

Un proyecto educativo y de toda la comunidad

La organización de un evento de tal magnitud implica a toda la comunidad educativa y es un "trabajo arduo que nos lleva todo el trimestre", en palabras de la directora. La profesora Mireya García, "una amante de la Semana Santa de Palencia", es quien dirige la iniciativa, comenzando los preparativos justo después de Navidades. Las tareas incluyen desde restaurar los pasos y planchar los hábitos hasta contactar con las cofradías, el obispo y el ayuntamiento.

Picasa Procesión infantil del Colegio Divino Maestro de Palencia

Más allá del componente religioso, el proyecto tiene un fuerte objetivo educativo. Susana Treceño ha explicado que está integrado curricularmente a través de situaciones de aprendizaje para todos los niveles. Los más pequeños aprenden la estructura de la Semana Santa, mientras que los alumnos de primaria y secundaria profundizan en temas como los pasos de Palencia, el significado de la Virgen o la historia de las cofradías.

Novedades y recorrido de este jueves

Como principal novedad para la edición de este año, la procesión contará con una nueva banda. "Como novedad este año tenemos una una banda al final de de nuestra procesión", ha anunciado Treceño. Se trata de una pequeña formación de siete u ocho tambores de los Hermanos Nazarenos que se unirá al desfile.

Como novedad, este año tendremos una pequeña banda de los Nazarenos al final de nuestra procesión" Susana Treceño Directora del Colegio Divino Maestro de Palencia

La cita será este jueves a las 12:00 del mediodía. La procesión saldrá de la cofradía del Santo Sepulcro, a la que la directora ha agradecido su hospitalidad anual. El recorrido transcurrirá por la calle Valentín Calderón, calle Mayor, calle Don Sancho, calle Joaquín Costa, Plaza de la Sal, Plaza Mayor, calle Martínez de Azcoitia y López de Vega, para regresar de nuevo a la cofradía.