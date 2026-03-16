La ayuda de Palencia que rescata a los 'niños del azúcar' en Bolivia

La Diputación de Palencia ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación internacional, dotada con 200.000 euros. En este marco, la Fundación Hombres Nuevos ha recibido una subvención de 35.000 euros destinada a la reforma de un albergue en Bolivia que acoge a hijos de trabajadores de la caña de azúcar.

Un refugio contra la precariedad

El proyecto se desarrolla en la localidad de Guavirá, en el departamento de Santa Cruz, una zona conocida por ser "el núcleo más importante en la campaña de la zafra, conocida popularmente como la recogida de la caña de azúcar", explica Juan José Benito, secretario de la Fundación Hombres Nuevos. Desde 2014, la organización gestiona un hogar que ofrece una alternativa a los adolescentes de familias vulnerables que se dedican a esta dura labor.

Diputación de Palencia La Diputación de Palencia destina 200.000 euros a proyectos de cooperación internacional al desarrollo

El albergue se concibió como "un espacio que permitiera dar respuesta a la problemática habitacional, educativa y de salud" de estas familias, evitando que los menores se vean obligados a acompañar a sus padres a los campamentos de trabajo.

Está luchando contra una de las peores formas de esclavitud infantil, como es el trabajo infantil en la recogida de la caña de azúcar" Juan José Benito Secretario de la Fundación Hombres Nuevos

Mejoras para la dignidad y el futuro

Tras una década de funcionamiento y después de acoger a centenares de jóvenes, el albergue necesitaba mejoras físicas para "seguir prestando un servicio de calidad y con dignidad". La subvención de 35.000 euros, según Benito, "se están triplicando allí en poder refaccionar estas instalaciones". El proyecto, que se encuentra en su séptimo mes de ejecución, está a punto de finalizar.

Las obras han consistido en la reforma completa de los baños, ahora separados por sexos, y la renovación de la zona de lavandería, ropero y planchador, que estaba "muy deteriorada por el uso". Además, se ha instalado una cubierta en uno de los patios para que los jóvenes puedan realizar actividades protegidos de las inclemencias del tiempo, como los 38 grados del verano o las lluvias subtropicales.

Aportar nuestro granito de arena para que estos jóvenes y adolescentes no pierdan su momento de infancia" Juan José Benito Secretario de la Fundación Hombres Nuevos

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Con estas reformas, el centro podrá ampliar su capacidad de acogida de los 25 adolescentes actuales hasta "unos 30 o 35", afirma Benito. El objetivo final es "aportar nuestro granito de arena para que estos jóvenes y adolescentes no pierdan su momento de infancia" y puedan seguir estudiando mientras sus padres trabajan. La iniciativa, concluye, "está luchando contra una de las peores formas de esclavitud infantil, como es el trabajo infantil en la recogida de la caña de azúcar".