Aparece con vida el hombre de 81 años desaparecido en Valle de Santa Ana

Francisco España García, el vecino de 81 años desaparecido el pasado sábado en Valle de Santa Ana, ha sido localizado con vida este lunes. Un residente de esta localidad de la Sierra Suroeste, de poco más de 1.000 habitantes, lo ha encontrado esta tarde en aparente buen estado.

El hallazgo se ha producido por el camino del campo de fútbol, en una zona opuesta a la que se estaba peinando durante las batidas. La última vez que se le vio fue en la carretera de salida del pueblo hacia Salvatierra de los Barros, pero ha aparecido en el área que conecta con la N-435, en dirección a Valle de Matamoros.

Incredulidad ante el desenlace

La sorpresa en el municipio ha sido mayúscula, sobre todo porque Francisco tiene problemas de movilidad y cognitivos. "No sabemos cómo es posible pero te puedo confirmar que es Francisco España", ha declarado Florentino Caballo, alcalde de Valle de Santa Ana, felizmente sorprendido por el desenlace.

No sabemos cómo es posible pero te puedo confirmar que es Francisco España" Florentino Caballo Alcalde

Francisco, que es residente en los pisos tutelados del municipio, salió a dar un paseo el sábado a las 13:30 horas, momento en el que se le perdió la pista. Desde esa misma tarde se activó un dispositivo de búsqueda para intentar encontrarlo, con batidas organizadas por la localidad.