Aitor López Rekarte en COPE: "Como no conectes con el jugador, estás muerto"

La Real Sociedad ha vuelto a ilusionar a sus aficionados tras la contundente victoria por 3-1 frente a Osasuna, un resultado que devuelve la confianza y reafirma las aspiraciones europeas del equipo (consulta la clasificación pinchando AQUÍ). El buen momento del conjunto txuri-urdin ha sido el tema central de análisis en la tertulia ‘El Vestuario del Kukuarri’ de Deportes COPE Gipuzkoa, donde el excapitán Aitor López Rekarte ha desgranado las claves de la mejoría del equipo junto a Bixio Gorriz y Mauri Idiakez, bajo la dirección de Marco Antonio Sande.

La conexión de MATARAZZO con el vestuario

Uno de los puntos clave del análisis de Aitor López Rekarte ha sido la gestión de vestuario de Rino Matarazzo. El excapitán realista considera que el técnico está poniendo el foco en el lado humano, más allá de los matices técnico-tácticos. “Como no conectes con el jugador, estás muerto, y esa parte yo creo que la está cumpliendo a las mil maravillas”, ha sentenciado López Rekarte, destacando que esta conexión es fundamental para el rendimiento del equipo.

Los jugadores están con confianza, están con más seguridad en lo que hacen" Bixio Gorriz Leyenda de la Real Sociedad

Esta idea ha sido compartida por el resto de tertulianos, que han coincidido en que el equipo ha mejorado notablemente. Bixio Gorriz ha apuntado que los jugadores “están con más confianza, están con más seguridad en lo que hacen”. Mauri Idiakez, por su parte, ha añadido dos factores diferenciales en la victoria contra Osasuna: “calidad y velocidad”, destacando que hacía tiempo que no veía al equipo jugar “tan rápido” en Anoeta.

Nombres propios del resurgir txuri-urdin

En el plano individual, varios jugadores han recibido elogios. López Rekarte ha confesado sentirse “superidentificado y superorgulloso” con la actitud de Igor Zubeldia, a quien ha puesto como ejemplo de profesionalidad. También ha habido palabras para Beñat Turrientes, de quien han destacado su “renacer” y su gran partido, hasta el punto de que el propio Rekarte le dio el MVP del encuentro.

EFE SAN SEBASTIÁN, 13/01/2026.- El centrocampista de la Real Sociedad, Beñat Turrientes, celebra el primer gol del equipo donostiarra durante el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey que disputan hoy martes en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE / Javier Etxezarreta.

Mauri Idiakez ha entonado el ‘mea culpa’ con Carlos Soler y Gonçalo Guedes, reconociendo que llegó a pensar que eran “dos exfutbolistas”. “Hoy es el día que le tengo que pedir perdón a Eric Bretos, porque, efectivamente, Soler y Guedes son dos fichajes impresionantes”, ha admitido. El doblete de Guedes y el gran nivel de Soler, a quien Aitor López Rekarte ha calificado de “prioritario para Matarazzo”, confirman su total adaptación.

Ya estoy corriendo más rápido que algunos jugadores, así que dentro de poco volveré" Take Kubo Jugador de la Real Sociedad a pregunta de Aitor López Rekarte en DAZN

La tertulia también ha abordado la situación de los lesionados. Por un lado, la mala noticia de Yangel Herrera, quien se retiró entre lágrimas con otra lesión en el sóleo. Por otro, el optimismo con Take Kubo, cuyas pruebas médicas son positivas y podría volver incluso antes de la final de Copa del Rey. El propio Kubo ha asegurado en una entrevista para el club que está acortando plazos: “Ya estoy corriendo más rápido que algunos jugadores, así que dentro de poco volveré”.

El análisis de la actualidad de la Real

Toda esta actualidad de la Real Sociedad se analiza cada semana en la tertulia ‘El Vestuario del Kukuarri’, dentro del programa Deportes COPE Gipuzkoa. Dirigido y presentado por el jefe de Deportes, Marco Antonio Sande, el espacio cuenta con la opinión de leyendas del club como Aitor López Rekarte y Bixio Gorriz, junto al periodista Mauri Idiakez. El programa se puede seguir en directo de lunes a viernes de 15:25 h a 16:00 h en el 99.8 de la FM, en cope.es y en las apps de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS San Sebastián.

Además, para quienes no puedan escucharlo en directo, los programas se suben diariamente en formato podcast. Se pueden encontrar en las principales plataformas de audio como Ivoox, Spotify o Apple Podcast, así como en la plataforma de audios del País Vasco en la web de cope.es, permitiendo a los aficionados no perderse ningún detalle del análisis más completo de la actualidad txuri-urdin.