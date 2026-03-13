Juanjo Mena se retira: el alzhéimer fuerza el adiós del prestigioso director de orquesta

El prestigioso director de orquesta alavés, Juanjo Mena, ha anunciado su retirada de la carrera musical a finales de este año. La decisión se debe al avance del alzhéimer, enfermedad que el músico, de 60 años y galardonado con el Premio Nacional de Música en 2016, hizo pública hace poco más de un año.

El músico alavés ha afirmado que siente que "ha llegado ya la hora de la despedida". "La citada partitura tiene un final y sus últimos compases están ya escritos. Los conciertos de este año serán, si no hay contratiempos, los últimos conciertos que dirigiré desde el pódium", ha anunciado. Y ha pedido que estos conciertos "se conviertan, también, en una ocasión especial para el agradecimiento y, sobre todo, en un motivo de celebración".

"Cuarenta años de carrera musical dan para muchísimas notas de agradecimiento. En primer lugar para mi familia, por su apoyo permanente y paciencia infinita y, en segundo lugar, a todos los aficionados, a todas las orquestas y a cada uno de los músicos y personas con los que he tenido el honor y el placer de trabajar", ha agregado.

Ha pedido un favor a los aficionados, a quienes ha recordado que la música "es intercambio de energía, una corriente de misterio de ida y vuelta entre los músicos y los oyentes": "Hagamos que los próximos conciertos se conviertan, de verdad, en una cadena de celebraciones en las que la música sea la única protagonista y argumento principal de encuentro solidario y amistoso entre las personas". "Hasta siempre", se ha despedido.

La partitura más difícil

Hace un año el propio director explicaba su situación con una emotiva metáfora musical. "He dirigido muchas partituras complejas en mi vida, y la partitura que me toca interpretar ahora es seguro la más difícil de todas", ha confesado Juanjo Mena. A pesar del diagnóstico, confirmado "después de varios meses de pruebas exhaustivas", el director asegura tener "mucha fuerza y ánimo de sobra para seguir adelante".

En su video Mena también destacaba en 2025 el papel fundamental que juega la música en su lucha. "Tengo una ventaja, amigo, la música, mi pasión y el motor, que ahora más que nunca activa mis neuronas", ha señalado. A pesar de que su intención inicial era seguir trabajando, el avance de la enfermedad ha precipitado finalmente su retirada.

Seis conciertos de despedida

La despedida de Juanjo Mena de los escenarios no será inmediata. El director de orquesta ofrecerá varios conciertos que se extenderán hasta finales de 2026, brindando una última oportunidad a sus seguidores para disfrutar de su maestría.

Mena se pondrá el próximo 21 de marzo al frente de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña para interpretar la novena sinfonía de Schubert y también dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Teatro Cervantes de la ciudad andaluza en junio con un programa que incluye obras de Joaquín Rodrigo y Schumann.

Estos son los conciertos que, por el momento, tiene programados, aunque podría dirigir alguno más a lo largo del año.