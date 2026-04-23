Villalar de los Comuneros (Valladolid) epicentro de la celebración del Día de Castilla y León
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado en Villalar de los Comuneros en la entrega de los I Premios de Música Folk, que buscan difundir el legado cultural
Valladolid - Publicado el
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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado este martes el compromiso del Ejecutivo autonómico con la celebración del Día de Castilla y León durante su visita a Villalar de los Comuneros (Valladolid). Mañueco ha destacado que la localidad simboliza la voluntad de los castellanos y leoneses de avanzar en su libertad, reclamar su autonomía y recuperar su conciencia histórica como pueblo.
Fruto de este compromiso, la Junta de Castilla y León ha financiado y organizado, a través de la Fundación para la Promoción de Valores y la Identidad de Castilla y León, las actuaciones musicales del 22 de abril, actividades deportivas y los nuevos Premios de Música Folk y Tradicional. Además, ha colaborado con el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros en los conciertos del día 23 y en la creación de un hito escultórico por el 50 aniversario del primer Villalar de 1976.
Premios para proteger el legado
El presidente ha participado en la entrega de los I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León, una iniciativa que se materializa este año. Fernández Mañueco ha señalado que "la música y el folclore reflejan la enorme riqueza cultural de Castilla y León y la identidad de cada uno de sus pueblos y comarcas". Ha añadido que son elementos esenciales para fortalecer los valores comunes y la memoria colectiva de la Comunidad.
La música y el folclore reflejan la enorme riqueza cultural de Castilla y León"
Presidente de la Junta
Con estos galardones, se reconoce a personas y entidades que contribuyen a recuperar, mantener y difundir el legado cultural de la Comunidad a través de sus cantos, bailes o instrumentos. También se valora la incorporación de una mirada innovadora que adapta la tradición a formatos actuales para acercarla a nuevas generaciones y hacerlo más universal.
Primeros galardonados
En esta primera edición, el Premio Individual ha sido para Luis Antonio Pedraza de Castro, por su compromiso con la música tradicional y su labor como divulgador de instrumentos como la flauta de tres agujeros y el tamboril. Se ha destacado su trayectoria como intérprete, en la que combina tradición e innovación en media docena de discos.
El galardón a la Mejor Iniciativa de Recuperación ha recaído en la Asociación El Pandero Cuadrado, de Peñaparda (Salamanca). Finalmente, se ha reconocido a La Tahona con el Premio al Mejor Grupo, por ser una formación pionera en la divulgación de la música tradicional y un referente en Valladolid con una docena de trabajos que integran nuevas tendencias y estilos.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.