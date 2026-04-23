Villalar de los Comuneros (Valladolid) epicentro de la celebración del Día de Castilla y León

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reafirmado este martes el compromiso del Ejecutivo autonómico con la celebración del Día de Castilla y León durante su visita a Villalar de los Comuneros (Valladolid). Mañueco ha destacado que la localidad simboliza la voluntad de los castellanos y leoneses de avanzar en su libertad, reclamar su autonomía y recuperar su conciencia histórica como pueblo.

Fruto de este compromiso, la Junta de Castilla y León ha financiado y organizado, a través de la Fundación para la Promoción de Valores y la Identidad de Castilla y León, las actuaciones musicales del 22 de abril, actividades deportivas y los nuevos Premios de Música Folk y Tradicional. Además, ha colaborado con el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros en los conciertos del día 23 y en la creación de un hito escultórico por el 50 aniversario del primer Villalar de 1976.

Premios para proteger el legado

El presidente ha participado en la entrega de los I Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León, una iniciativa que se materializa este año. Fernández Mañueco ha señalado que "la música y el folclore reflejan la enorme riqueza cultural de Castilla y León y la identidad de cada uno de sus pueblos y comarcas". Ha añadido que son elementos esenciales para fortalecer los valores comunes y la memoria colectiva de la Comunidad.

La música y el folclore reflejan la enorme riqueza cultural de Castilla y León" Alfonso Fernández Mañueco Presidente de la Junta

Con estos galardones, se reconoce a personas y entidades que contribuyen a recuperar, mantener y difundir el legado cultural de la Comunidad a través de sus cantos, bailes o instrumentos. También se valora la incorporación de una mirada innovadora que adapta la tradición a formatos actuales para acercarla a nuevas generaciones y hacerlo más universal.

Villalar de los Comuneros (Valladolid)

Primeros galardonados

En esta primera edición, el Premio Individual ha sido para Luis Antonio Pedraza de Castro, por su compromiso con la música tradicional y su labor como divulgador de instrumentos como la flauta de tres agujeros y el tamboril. Se ha destacado su trayectoria como intérprete, en la que combina tradición e innovación en media docena de discos.

El galardón a la Mejor Iniciativa de Recuperación ha recaído en la Asociación El Pandero Cuadrado, de Peñaparda (Salamanca). Finalmente, se ha reconocido a La Tahona con el Premio al Mejor Grupo, por ser una formación pionera en la divulgación de la música tradicional y un referente en Valladolid con una docena de trabajos que integran nuevas tendencias y estilos.