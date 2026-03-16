La sanidad de Castilla y León comienza una nueva huelga con un seguimiento del 20%

El presidente del colegio de médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig nos cuenta en COPE la situación del primer día de huelga

La sanidad pública de Castilla y León vive una nueva semana de tensión con la reactivación de la huelga convocada por la Confederación Estatal del Sindicato Médico (CESM). Los paros, que afectan a centros de salud y hospitales, se extenderán desde este lunes hasta el próximo viernes, 20 de marzo.

La protesta se dirige contra el borrador del nuevo estatuto marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, al considerar que no reconoce adecuadamente su formación, responsabilidades y condiciones laborales. Sin embargo, en centros como el de Campo Grande en Valladolid, el ambiente durante la primera jornada ha sido de relativa normalidad, con los pacientes acudiendo a sus citas programadas.

Los testimonios a las puertas del centro de salud reflejan que la jornada transcurre sin grandes incidencias. "A mí me han atendido muy bien la enfermera", comenta una paciente, mientras que otro afirma: "Yo hoy no he tenido ningún problema. Además, tenía que cambiar de médico y me ha atendido muy bien".

A mí me ha atendido muy bien la enfermera" María Dolores Paciente del centro de salud Casa del Barco Campo Grande en Valladolid

Jornada laboral y guardias, en el centro del conflicto

La huelga de médicos en Castilla y León continúa con un seguimiento que el sindicato profesional cifra en torno al 20%. Una cifra condicionada por los altos servicios mínimos, que según el presidente del sindicato médico en la comunidad, José Luis Díaz Villarig, impiden a muchos profesionales secundar el paro. El seguimiento es desigual, con provincias como León cerca del 30% y otras, como Zamora, Salamanca o Valladolid, por debajo de la media.

En el centro de las reivindicaciones se encuentra la creación de un estatuto marco propio para los facultativos, así como la regulación de la jornada laboral y las guardias. Villarig denuncia que muchos médicos superan las 48 horas semanales que marca la normativa europea, realizando más guardias de las estipuladas, lo que supone "un deterioro importante en su conciliación de su vida".

Cualquier reforma que se haga tiene que contar con los médicos como eje fundamental del sistema sanitario" José Luis Díaz Villarig Presidente del sindicato médico de Castilla y León

El presidente del colegio de médicos ha advertido de que el sistema sanitario necesita una reforma urgente y ha reclamado que se cuente con los profesionales para llevarla a cabo. "Cualquier reforma que se haga tiene que contar con los médicos como eje fundamental del sistema sanitario", ha sentenciado.

Calendario de movilizaciones

El sindicato médico mantiene un calendario de movilizaciones si no se atienden sus reivindicaciones. Las próximas convocatorias de huelga están fijadas del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y, finalmente, del 15 al 19 de junio.