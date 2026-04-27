Manuel Mosquera advierte sobre el partido en Linares y el ascenso: "Lo más difícil es cerrarlo"

El Extremadura está a solo 90 minutos de conseguir un ascenso directo a Primera RFEF, un hito impensable hace poco tiempo para un club de reciente creación. El equipo se juega el todo por el todo el próximo domingo a las 12:00 en Linares, en una auténtica final que podría culminar una temporada histórica.

El director deportivo, Manuel Mosquera, ha calificado la semana como "cargadita" y "bonita", aunque no exenta de complicaciones. El desplazamiento de aficionados del Extremadura aún no se puede cuantificar, toda vez que hay una limitación para la afición rival por las obras en el campo del Linares, lo que ha generado incertidumbre. "Está todo en el aire, pero lo damos por bueno, porque estamos hablando de cosas muy buenas para el club", ha señalado Mosquera.

La fortaleza como clave

Mosquera ha destacado la importancia de los empates cosechados durante la temporada, especialmente en las últimas 14 jornadas sin perder. Pese a que un empate pudiera parecer un mal resultado, el director deportivo siempre lo vio de otra manera: "¿No os dais cuenta de que esto es cemento para el muro?", decía a Manuel dentro del club

Esa filosofía ha sido clave. "Gracias a todos esos cementos para el muro de un punto estamos primeros", ha explicado, refiriéndose a empates como el Xerez CD en la antepenúltima jornada de liga. El Extremadura tiene menos victorias que rivales directos como la Deportiva Minera y el Águilas, pero ellos tienen "muchas más derrotas", lo que, según Mosquera, demuestra que "no perder es muy importante".

Tenemos red, pero no la queremos

A pesar de la euforia, Mosquera ha hecho un llamamiento a la calma y la concentración, insistiendo en que lo más difícil es el último paso. "Cuando se dice en tenis que solo falta cerrar el partido, pues esto nos falta a nosotros", ha comentado, subrayando la necesidad de afrontar la semana con la "cara apretada".

Tenemos red el domingo, pero no la queremos" Manuel Mosquera, ante el hecho que está asegurada la fase de ascenso Director Deportivo del Extremadura

El equipo ya tiene asegurada su presencia en la fase de ascenso, un "meritazo" que sirve como colchón de seguridad. Sin embargo, la mentalidad es clara, tal y como ha sentenciado Mosquera: "Tenemos red el domingo, pero no la queremos". El objetivo único es la victoria en Linares para sellar el ascenso directo.