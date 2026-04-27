Estas son las fechas y eventos para celebrar en Valladolid San Pedro Regalado 2026

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, han presentado la programación para las fiestas patronales de San Pedro Regalado 2026. Del 1 al 17 de mayo, la ciudad ofrecerá una extensa agenda de conciertos, espectáculos, citas tradicionales, planes familiares, eventos deportivos y propuestas gastronómicas en múltiples espacios y para todas las edades.

Música y tradición en la Plaza Mayor

La Plaza Mayor será uno de los epicentros musicales, comenzando con el regreso de Toño Candeal el 9 de mayo. El día 10 será el turno de las Bandas del Conservatorio Profesional y la celebración de los 25 años de Divertimento Folk. El lunes 11 actuará El Nido, mientras que el martes 12 la compañía de Zarzuela ‘Génesis 1956’ celebrará su 75 aniversario. El broche final lo pondrá la orquesta Panorama el miércoles 13 de mayo.

El día del patrón, el 13 de mayo, se celebrarán los actos tradicionales en su honor. La jornada comenzará a las 10:45h con la ofrenda floral a la estatua de San Pedro Regalado en la Plaza del Salvador, seguida de la procesión y la Misa Solemne en la Santa Iglesia Catedral. Por la tarde, tendrán lugar la Misa y Veneración de la reliquia.

Rubén Cacho Actos en honor a San Pedro Regalado

Folclore, ferias y agenda juvenil

La Plaza de Portugalete acogerá la XX edición de Coleccionismo (1-3 de mayo) y la 41 Feria Internacional del Disco (9-13 de mayo). La oferta musical juvenil incluye los conciertos de Maref y María Santos el día 9, la 15ª edición de Festiferia los días 10 y 12, y Conexión Valladolid Especial San Pedro Regalado el lunes 11. Además, el día 13 se celebrará el XXVI Festival de Folclore Castellano con pasacalles y actuaciones de grupos de danza.

➡️ El alcalde, @JesusJCarnero, junto a Claudia Ruiz Vázquez, alumna de @esi_valladolid y autora del cartel de las fiestas de San Pedro Regalado 2026.



👉🏻 Un reconocimiento al talento joven y creativo de la ciudad.



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El Campo Grande ganará protagonismo con el V Encuentro de Bolillos y Vainicas y el I Encuentro de dulzaineros y redoblantes el 9 de mayo. La Pérgola acogerá actuaciones teatrales y musicales durante todas las fiestas. Por su parte, el escenario de Moreras celebrará el 9 de mayo el ‘San Pedro Regalado Festival: tardeo guateque’, una exhibición de Pole Dance y una sesión de DJ’s de Valladolid.

Deporte y actividades familiares

La programación familiar incluye la III edición de la Carrera de las Familias, sesiones de teatro infantil en los centros cívicos Pilarica y Delicias, el desfile de mascotas en la Ermita de San Isidro y una gimkana infantil en la Plaza Biólogo J.A. Valverde.

Presentación programa San Pedro Regalado

En el ámbito deportivo, destacan el Urban Pucela Festival, la III edición de Pequeños Gigantes, el ‘Lorencito Cup Skate’ en la Rosaleda, torneos de rugby, el XIV Open Internacional de Natación Adaptada, la actuación de los Harlem Glober Trotters, la Copa de España de Boccia, la 45 Media Maratón Universitaria y la defensa del título Mundial de Boxeo de la mano de Isa Rivero.

Otras actividades destacadas son el Mercado Castellano en San Pablo y Cadenas de San Gregorio (8-13 de mayo), una corrida de toros el 10 de mayo, el XLII premio de pintura rápida y las XII Jornadas del Espárrago de Tudela de Duero y Lechazo I.G.P. Castilla y León. El cartel de este año es obra de Claudia Ruiz Vázquez, alumna de la Escuela Superior de Diseño de Valladolid.