La única mujer que canta saetas en la Semana Santa de León: "De momento no hay nadie más que yo"

Cantar saetas a Cristo o a la Virgen en Semana Santa no es algo exclusivo de Andalucía. En León también contamos con grandes voces que cada año nos emocionan y que nos hacen vivir la Semana de Pasión con mayor implicación. Una de esas voces es la de Pilar Navarro. "Pertenezco a la cofradía de Santo Cristo del Perdón, a Minerva y Veracruz, y luego voy detrás del Nazareno el Viernes Santo. Y canto en la Capilla del Cristo de la Vitoria, en la calle Ancha. Ahí canto a mis cuatro pasos del perdón. Pero luego también canto al poder, ahí donde es la catedral, y también el sábado voy a San Andrés del Rabanedo, que también canto a las tres caídas del Nazareno. Y para mí es un gran honor que me llamen todas esas personas tan maravillosas".

Pilar comenzó a cantar saetas de niña imitando a su madre. "Cogía una cuchara y como que fuera un micrófono, ¿sabes? Y mi madre decía, tú vas a salir a la raza" apunta divertida. "Para mí la Semana Santa es, aparte de mis hijos, que mis hijos son lo más, y mis nietos, para mí la Semana Santa es el no va más. Me implico mucho, voy con mucha devoción, soy Manola y lo llevo en el corazón".

Su saeta favorita es una que escribió su madre titulada "Con las alas de un mosquito".

COPE Pilar Navarro

Pilar Navarro ha escuchado cantar saetas en Andalucía "son distintas, porque las hacen muy aflamencadas" ya que tiene una hija viviendo en Málaga, y lamenta que en León no haya nadie cantando como lo hace ella después del fallecimiento de María Venegas o Tinina. De momento ninguna mujer joven se anima a cantarle al paso o a la imagen con una saeta que no es otra cosa que "una oración a la Virgen, más que cantada".

Para Pilar Navarro cantar delante de esas imágenes lo "significa todo". "Yo cuando me pongo delante de un paso, del Cristo del perdón o del Cristo del poder o de la Virgen de la Madre de la Paz o la Virgen del Poder, yo estoy sola. Hay cantidad de gente a mi alrededor, pero yo estoy sola. No veo más que mi imagen, yo no veo gente alrededor. Estoy sola".

Pilar señala que cantará saetas "hasta que Dios me dé fuerza".