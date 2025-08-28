Maldini apuesta por este equipo como "la alternativa" para ganar la Champions este año: "Tiene un equipazo"

Julio Maldonado, más conocido como Maldini, volvió este martes a su cita en El Partidazo de COPE con Joseba Larrañaga en la sección Mundo Maldini. El periodista repasó la actualidad de las principales ligas europeas y puso nombre al que considera “la gran alternativa” para conquistar la Champions League 2025/2026.

En un programa marcado por la cercanía del sorteo de la Champions que se celebrará este jueves en Mónaco (COPE lo contará aquí), Maldini dejó titulares sobre el estado del Real Madrid, el Barça y, sobre todo, el papel de los equipos ingleses. Pero fue claro: “El Chelsea es un equipazo, es la alternativa en la Premier y la alternativa en la Champions”.

El Chelsea, la gran alternativa

El analista no dudó en resaltar al conjunto de Enzo Maresca: “Tiene un equipazo y tiene un gran entrenador. Me parece un técnico fantástico que va a sacar el 100% de este equipo joven y con hambre”. Para Maldini, el Chelsea reúne todas las condiciones para ser el gran rival de los favoritos habituales.

Alamy Stock Photo West Ham United vs Chelsea - Premier League - Estadio de Londres. Entrenador del Chelsea, Enzo Maresca.

El conjunto londinense ha invertido cerca de 300 millones y cuenta con futbolistas que están brillando desde el inicio de temporada:

Estêvão, la perla brasileña que ya sorprendió en Palmeiras.

Pedro Neto, que se suma a un ataque veloz y con desborde.

El dúo Caicedo-Enzo Fernández, dueños del centro del campo.

João Pedro, protagonista en el Mundial de Clubes.

“Me parece una gran alternativa para la Premier y para la Champions, este Chelsea”, recalcó Maldini. Una afirmación que abre el debate en vísperas del sorteo, donde clubes españoles como el Real Madrid, Barça o Atlético esperan rivales de altura (COPE explica aquí todos los posibles enfrentamientos).

La visión sobre el Real Madrid

El análisis también se centró en el Real Madrid, que llega a la nueva temporada con Mbappé en plena forma. “Está a un nivel estratosférico”, subrayó Maldini, aunque advirtió que en el centro del campo “quizás falte un poquito de calidad” tras la salida de Kroos y Modric.

Alamy Stock Photo Kylian Mbappé y Vinicius Junior (Real Madrid) celebrando un gol durante el partido de LaLiga EA SPORTS entre los equipos Real Oviedo y Real Madrid FC en el Estadio Carlos Tartiere.

El sistema de presión alta de Xabi Alonso ha beneficiado a jugadores como Tchouaméni, pero perjudicado a otros como Valverde. Aun así, Maldini cree que el equipo será más sólido defensivamente y difícil de superar en Champions.

Además, el periodista puso el foco en la progresión de jóvenes talentos como Nico Paz o Jacobo Ramón, que brillan en el Como y a los que ya destacó en otro de sus análisis (escúchalo aquí en COPE).

Barça, Bayern y Liverpool

Más sobre el FC Barcelona La indignación de Dani Senabre por una posible salida de Fermín: "Está en el escalón inmediatamente inferior a..."

En cuanto al Barça, Maldini resaltó su potencial ofensivo con Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, aunque volvió a incidir en los problemas defensivos: “Es un espectáculo el Barça, pero esa defensa tan adelantada le puede pasar factura en Champions”.

Sobre el Bayern, fue contundente: “Es un equipo indomable”. Con fichajes como Luis Díaz y un recital ante el Leipzig, el conjunto alemán es otro de los favoritos al título.

El Liverpool, pese a las dudas defensivas, también recibió elogios: “Me parece el favorito para ganar la Premier y uno de los grandes favoritos para la Champions”, señaló, destacando el impacto de Florian Wirtz y Ekitike.

La sorpresa del Kairat

El inicio de la temporada de Champions también dejó espacio para las sorpresas. Maldini celebró la clasificación del Kairat Almaty de Kazajistán, que eliminó al Celtic en penaltis. “Es bonito que equipos tan modestos jueguen la Champions”, afirmó. La hazaña del Kairat ha sido catalogada como histórica y ya nadie quiere cruzarse con ellos (aquí puedes leer cómo lo logró).

Con el sorteo a la vuelta de la esquina, Maldini ha dejado clara su apuesta: el Chelsea es la gran alternativa para discutir el trono europeo al Real Madrid, al Barça, al Bayern o al Liverpool. La Champions arranca y, como dijo el propio analista, “es la competición más caprichosa del fútbol”.