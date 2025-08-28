Vuelta España | 6ª etapa
El UAE sigue en racha, pero pierde la bala de Ayuso; Træen se viste de rojo
Victoria en la primera etapa de montaña para Jay Vine desde la fuga. Otro escapado, el noruego Træen se coloca líder. Ayuso pierde sus opciones de podio.
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Llegó la montaña y con ella la primera fuga de la Vuelta. Andorra fue testigo de la victoria de Jay Vine, de como el noruego Traen se vestía de nuevo líder y del desfallecimiento de Juan Ayuso que se quedó a seis de meta y cedió todas sus opciones de subir al podio de la carrera al llegar a meta a 11:51 de su compañero. Los favoritos midieron fuerzas, pero todos llegaron con el mismo tiempo comandados por Joao Almeida y a 4:19 del ganador.
El triunfo de Vine, el tercero de su carrera deportiva en la ronda española, se cimentó en la bajada del alto de La Comella y se confirmó en una gran ascensión a Pal, para acabar aventajandoen 54 segundos en meta al otro gran triunfador de la jornada, Traen. El noruego, que arrancaba el día a 58 segundos del maillot rojo, aprovechó la falta de ambición del pelotón para colocarse como nuevo líder de la carrera.
En cuanto a los grandes favoritos, la etapa con final en Andorra tuvo como principales víctimas a los españoles Mikel Landa (Saudal Quick-Step) y Juan Ayuso (UAE), mientras que Jonas Vingegaard (Team Visma), Joao Almeida (UAE), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Felix Gal (Decathlon AG2R), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) o Antonio Tiberi (Bahrein Victorious) entrarían con el mismo tiempo.