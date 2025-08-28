El UAE sigue en racha, pero pierde la bala de Ayuso; Træen se viste de rojo

Llegó la montaña y con ella la primera fuga de la Vuelta. Andorra fue testigo de la victoria de Jay Vine, de como el noruego Traen se vestía de nuevo líder y del desfallecimiento de Juan Ayuso que se quedó a seis de meta y cedió todas sus opciones de subir al podio de la carrera al llegar a meta a 11:51 de su compañero. Los favoritos midieron fuerzas, pero todos llegaron con el mismo tiempo comandados por Joao Almeida y a 4:19 del ganador.

El triunfo de Vine, el tercero de su carrera deportiva en la ronda española, se cimentó en la bajada del alto de La Comella y se confirmó en una gran ascensión a Pal, para acabar aventajandoen 54 segundos en meta al otro gran triunfador de la jornada, Traen. El noruego, que arrancaba el día a 58 segundos del maillot rojo, aprovechó la falta de ambición del pelotón para colocarse como nuevo líder de la carrera.

En cuanto a los grandes favoritos, la etapa con final en Andorra tuvo como principales víctimas a los españoles Mikel Landa (Saudal Quick-Step) y Juan Ayuso (UAE), mientras que Jonas Vingegaard (Team Visma), Joao Almeida (UAE), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Felix Gal (Decathlon AG2R), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) o Antonio Tiberi (Bahrein Victorious) entrarían con el mismo tiempo.