Juan Ayuso: "El equipo me pidió que me probara, no me sentía bien y me he dejado llevar"

Juan Ayuso fue la nota negativa para el aficionado español en la disputa de la sexta etapa de la Vuelta a España. El corredor del UAE se quedó a 6 kilómetros de meta y cedió más de 10 minutos perdiendo todas sus opciones de subir al podio en Madrid. Una mala noticia para los seguidores, pero que él ya sabía que se iba a producir como reconoció en meta.

"Las sensaciones han sido un poco como las de toda la Vuelta. Lo llevó diciendo desde el día 1, incluso antes de empezar, que mi planteamiento era no hacer la general. El equipo me pidió que probara, para ver si mejoraba, y por respeto lo he intentado, pero hoy como no me seguía encontrando bien me he dejado llevar", ha explicado sobre su desfallecimiento en la etapa de Andorra.

Ahora tocará cambiar el chip y ayudar en lo posible a su equipo y en especial a Joao Almeida e "intentar preparar lo mejor posible el Mundial". "No tenía encima el peso de la general, lo teníais vosotros. Yo sabía cómo estaba y a lo que venía. Es normal crear expectación y la gente esperaba que hiciera la general, pero para mí no es como en el Giro que fue un palo duro. Me he dejado llevar y a mirar hacia delante y ahora mirar como está Joao e ir a por una etapa", ha finalizado.