El PP en el Ayuntamiento de León: "El alcalde José Antonio Diez se dedica al populismo pero su gestión es realmente mala"

¿Es la Junta de Castilla y León responsable de la situación de la provincia de León? ¿Hasta que punto la inestabilidad laboral, la falta de inversión, la despoblación o la fuga de talento dependen del gobierno regional?

David Fernández, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, apunta que aunque él respeta todas las opiniones, "la realidad nos dice que si alguien tiene ese sentimiento, no es real, no es acorde con la realidad, porque, y lo pongo a modo de ejemplo, ahora mismo la Junta de Castilla y León tiene proyectos en ejecución en la ciudad de León y su área de influencia, por valor de más de 200 millones de euros, proyectos muy importantes: La ampliación del polígono de Villadangos, la ampliación del parque tecnológico, la nueva central de calor que se va a hacer en la confluencia de los ríos Torío y Bernesga, la nueva estación de autobuses que se inauguró hace poquito, el conservatorio que se ha vuelto a retomar, en fin, proyectos importantes para León, sobre todo en el plano industrial, la vivienda también, hay en marcha varias promociones para alquiler joven, para compra-venta, tanto en El Ejido como en La Palomera, por lo tanto, yo creo que si hay una administración que está cumpliendo con León, esa es la Junta de Castilla y León y el presidente Mañeco".

Fernández respeta todas las opiniones sobre el marco territorial, "pero yo creo que el problema de León no es relativo al marco administrativo" y apunta que el Partido Popular, "no entra nunca en cuestiones territoriales. Yo creo que esa no es nuestra función, no es lo que tenemos que hacer, no es el beneficio de los ciudadanos". Para el portavoz popular en el Ayuntamiento de León, esas "cuestiones son manipuladas de manera sentimental, porque muchos partidos tratan de manipular los sentimientos de las personas" y subraya que "estamos aquí es para trabajar y para sacar las sociedades adelante, para hacerlas mejores, más prósperas, con mayor estado de bienestar".

Respecto al tinte leonesista de la manifestación convocada por los sindicatos por el futuro de León el pasado domingo 16 de febrero, Fernández declara que desde su punto de vista la reivindicación leonesista no era tan patente "Yo también la llevaba puesta la bandera de León, porque es que yo soy de León" y que "el Partido Popular siempre va a estar en los sitios donde se reclame para León y donde se reivindican soluciones para León".

Alcalde de león

Preguntado por la gestión del alcalde socialista José Antonio Díez y si ha sido el peor gestor que ha pasado por el consistorio de la capital leonesa, Fernández señala que Diez "tuvo un predecesor en su partido político que fue Francisco Fernández, del que él era concejal, que también los leoneses tienen un recuerdo bastante infausto y luego se ve en los resultados de las siguientes elecciones. Pero bueno, más allá de si es el peor o no es el peor, la realidad es que cualquier leonés que sale a la calle, que visita los barros, que visita el centro, que utiliza los servicios públicos, que ve algunas de las obras que se están ejecutando, se da cuenta de que la gestión está siendo mala y la política municipal lo que es es fundamentalmente gestión, yo diría que es un 90% gestión y un 10% política, y este alcalde está haciendo todo lo contrario. Se dedica al populismo, pero la gestión es tremendamente mala. Estamos hablando no sólo de los servicios públicos, el resultado de las obras, estamos hablando, por ejemplo, la chapuza que ha realizado con esa implantación de una zona de bajas emisiones por la puerta de atrás totalmente irregular. Estamos hablando de una subida de impuestos, ha subido el agua, ha subido las basuras, cuando el servicio que da es el mismo o incluso a veces peor. Entonces, pues el problema de tráfico que ha generado en el centro de la ciudad, problema inmenso que antes de ser el alcalde no existía. Problema de aparcamiento, lo denunciamos hace un par de semanas, con el centro totalmente colapsado. Se hizo esta zona de bajas emisiones fake en nombre del ecologismo y la realidad es que hoy se emiten más gases porque los leoneses tienen que echar más tiempo dando vueltas hasta encontrar un aparcamiento. Esa es la realidad de la gestión del alcalde".

"Estas son unas problemáticas que se han generado a raíz de decisiones que ha tomado el alcalde de manera improvisada y sin ningún tipo de diálogo con nadie" añade. "La primera solución es que el alcalde no siga tomando decisiones irracionales y sin una planificación para evitar seguir agravando estos problemas".

En cuanto a la reprobación del alcalde, David Fernández insiste en que la reprobación que finalmente no prosperó no prosperó, se hizo en base a "una opinión del interventor general del ayuntamiento que es la persona responsable de la máxima utilidad en la fiscalización de las cuentas del ayuntamiento. Y en ese informe decían cosas muy relevantes. Estamos hablando de 5 millones de euros en contratos en precario que casualmente, desde que se conoció el informe que fue en diciembre, a pesar de los intentos de ocultación del alcalde, casualmente se ha hecho un trámite exprés de todos ellos, por lo tanto sí se podían haber hecho cuando llevaban años en precario. Estamos hablando de un millón de euros de pérdida de ingresos netos por la prolongación de la concesión del aparcamiento subterráneo de San Marcelo. Entonces yo creo que un alcalde que tiene esas negligencias en su gestión merece ser reprobado. Nosotros, consecuentemente, con nuestra opinión presentamos esa moción para la reprobación. Otros partidos, en este caso UPL, que opinaban igual que nosotros y así lo manifestaron públicamente, pues decidieron abstenerse no sé muy bien por qué. O estás de acuerdo con la reprobación o no estás de acuerdo. Pero lo que no puedes es ser burrito blanco" y termina diciendo que "UPL lleva siendo la muleta del PSOE en esta ciudad y en esta provincia los últimos seis años y se ve en situaciones como estas".

A la pregunta de si a David Fernández le gustaría ser alcalde de León, el portavoz del PP municipal afirma que "para las personas que estamos en política y que tenemos una vocación de servicio público ser alcalde de tu ciudad, de tu pueblo, pues es una inmensa responsabilidad y un inmenso orgullo" y "trataría de desempeñar con la máxima responsabilidad y con el mayor de los esfuerzos" dando "un impulso a un modelo económico diferente al que tiene planteado el binomio PSOE-UPL, junto también el apoyo a las familias. Se nos llena la boca de hablar de demografía, de hablar de población, pero la realidad es que el Ayuntamiento de León no apoya a las familias y con un Gobierno del Partido Popular sí habría un apoyo decidido y relevante".