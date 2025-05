La patata: el alimento que hoy celebra su fiesta

En diciembre de 2023 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar el 30 de mayo como Día Internacional de la Patata con el objetivo de concienciar sobre los múltiples valores nutricionales, económicos, ambientales y culturales de la patata y su contribución como incalculable recurso alimentario y generador de ingresos para las familias y los productores rurales, con miras a implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y alcanzar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La elección de mayo coincide con el periodo de siembra en muchas regiones productoras, subrayando su rol en la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza. El objetivo es resaltar la importancia de la patata como recurso alimentario fundamental y generador de ingresos, especialmente para las familias y productores rurales

CULTIVO MILENARIO

La patata es un alimento milenario originario de la cordillera de los Andes, que llegó a Europa en el siglo XVI y se extendió por todo el mundo.

Es mucho más que una fuente de alimento. Constituye un elemento esencial en las estrategias para proporcionar alimentos accesibles y nutritivos y mejorar los medios de subsistencia en las zonas rurales y otras zonas donde los recursos naturales, especialmente la tierra cultivable y el agua, son limitados y los insumos caros. La versatilidad de su cultivo y su capacidad para crecer en diversas condiciones convierten a este tubérculo en una opción de cultivo muy rentable. La patata es también un cultivo respetuoso con el medio ambiente, ya que en comparación con otros genera niveles bajos de emisiones de gases de efecto invernadero.

HIJOLUSA Patatas Hijolusa

Hijolusa conoce muy bien el valor que tiene la patata. El grupo empresarial con sede social en León es líder indiscutible en el sector de la comercialización de la patata en España. Hijolusa es una de las empresas más importantes de León,y está ubicada en la 2ª fase del Polígono Industrial de la capital leonesa.

José Luis Gómez Co-Presidente de Somos Hijolusa, explica cómo una producto tan básico que sale de la tierra como es la patata, es tan valorado: "Muchas veces tendemos a banalizar los productos como denominamos nosotros commodity, o tan básicos como tú estás comentando, y son la clave de la alimentación. Es muy difícil encontrarnos hoy cualquier hogar que no tenga patatas. Es un producto muy versátil, con unas cualidades fantásticas, con unos valores nutricionales de primer nivel que muchas veces es cierto que no se explica lo suficiente. Hay mucha costumbre a decir que es que la patata aporta muchísimas calorías, pero no se explica que hay muchas maneras de cocinarla donde no es así. Consumir la patata al vapor pues es la mejor manera. Nosotros tenemos productos específicos como es la patata y, en este caso, el boniato, que tenemos una referencia que es para microondas, donde lógicamente, cocinándolo en siete minutos, pues solo aporta 60 calorías. Se puede cocinar de tantas diversas maneras que lo único que hay que hacer es explorarlas y que se siga consumiendo mucha patata, que es fundamental".

Para Somos Hijolusa seguir creciendo y contratando personal es una de sus objetivos. "Este proyecto que lo lideramos mi hermano Carlos y yo" explica Jose, "es un proyecto que nos apasiona. Somos empresarios de raza, como decía anteriormente, lo que nos ha inculcado nuestra familia. Tenemos unos valores muy claros de que lo que queremos es generar riqueza y somos unos apasionados de generar empleo. Sabemos que cuesta mucho entenderlo y que muchas ocasiones, habiendo la dificultad que hay para cubrir ciertos puestos de trabajo, hablar de estar ilusionados con generar empleo parece que hay una contraposición. Sin embargo nosotros tenemos esa idea. Como grupo ya estamos hablando de mil trabajadores, de mil proyectos de vida de manera directa y en León estamos cerca de 350 trabajadores. Y tampoco me gusta utilizar mucho el término trabajadores. Son personas que vienen a colaborar con nosotros y que entre todos hacemos un fantástico equipo y que queremos seguir, como decía anteriormente, haciendo las cosas bien. Y estamos con muchísimas ganas. Sabemos que la situación empresarial, el tejido empresarial en León y en la provincia no es el que nos gustaría a todos, pero bueno, aquí hay que ser proactivos, hay que hacer cosas y no hay que amedrentarse ante nada y es un poco lo que vamos a seguir haciendo".

Hace aproximadamente un año se creó el grupo Somos Hijolusa, que actualmente cuenta con varias empresas. "El grupo lo conforman ahora tres empresas. Está liderado por Patatas Hijolusa. Hay otra empresa que se llama Agricola Villena, que tenemos dos plantas en Villena y en Jerez de la Frontera, donde ahí hacemos productos también hortícolas. Hablamos de zanahoria, puerro, apio, bandejas de surtido vegetal, los sticks, palitos de zanahoria, que también se encuentran en cadenas de supermercados y luego hemos incorporado también otra empresa que hace patata transformada, pelada y cortada en fresco, destinada más a la hostelería, catering, restauración y esto es lo que hay hoy, pero vamos a seguir creciendo y queremos seguir incorporando empresas" señala Jose Luis.