León rescata la figura de Urraca I, la reina pionera maltratada por la historia

La mayor exposición sobre la primera soberana europea recupera su legado con piezas únicas de museos como el Louvre, el Prado o el Metropolitan de Nueva York

El rey Felipe VI ha mostrado su interés personal por la exposición ‘Reina Ella. Urraca I de León’, que permanecerá abierta en el Museo de León hasta el 7 de junio. Según trasladó el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, el monarca considera que la muestra “pondrá en valor su extraordinaria figura y sus cualidades de gobierno como mujer pionera al frente del Reino de León”. Se trata de la exposición “más ambiciosa” organizada por el consistorio leonés, en la que por primera vez se presenta juntas a todas las reinas que gobernaron con derecho propio.

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Una figura maltratada por la historia

Durante la inauguración oficial, el alcalde José Antonio Diez ha destacado que esta iniciativa “salda una deuda con la primera soberana europea que fue maltratada en su tiempo y tras su muerte”. La muestra busca desplazar adjetivos como “temeraria, débil y usurpadora”, nacidos, según Diez, “de la historia escrita por los ganadores para desprestigiarla, potenciar a los varones y ocultar al Reino de León”. En su lugar, se reivindica a una Urraca I “valiente, pionera y buena administradora”.

Alza cortinajes patriarcales y centralistas para enseñar las partes silenciadas de la historia" José Antonio Diez alcalde de León

La “determinación política” de la reina “provocó rechazo”, ya que “fue incómoda por su posición de mujer y haber ejercido el poder con una clara voluntad de gobierno”. En este sentido, el regidor leonés ha remarcado con contundencia que Urraca I “reinó porque quiso, pero no fue fácil, sino que fue su rebelión contra quienes quisieron imponerle la sumisión”.

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La visión desde Asturias

A la inauguración también ha asistido el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quien se ha definido como “súbdito de la gran reina Urraca I”. Barbón ha lamentado que la figura de la soberana, así como gran parte del pasado leonés, “ha permanecido oculto y desparecido por el protagonismo centralista y centralizador”. Además, ha reforzado los lazos históricos al afirmar que “Asturias y León están unidos por más cosas que por el rechazo al peaje del Huerna” y que “el Reino de León no deja de ser la continuación del de Asturias”.

Urraca I fue mucho más que una reina en un tiempo de hombres" Adrián Barbón presidente del Principado de Asturias

Para el presidente asturiano, el hecho de que Urraca I falleciera un 8 de marzo es un “ejercicio anticipado de justicia poética”. Ha celebrado que la exposición “alza cortinajes patriarcales y centralistas para enseñar las partes silenciadas de la historia de un Reino fundamental en la edificación de lo que hoy se conoce como España”.

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Una exposición necesaria y un acto de justicia

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte en funciones, Gonzalo Santonja, ha calificado la exposición de “necesaria” y ha definido a la reina como “una pionera auténtica en el ejercicio del poder por derecho propio en toda Europa”. La relevancia de la muestra se refleja en la cesión de piezas de arte únicas procedentes de museos como el Metropolitan de Nueva York, el Louvre de París o el Museo del Prado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha afirmado que “hablar de Urraca es hacerlo de León”. Ha subrayado que la soberana “fue mucho más que una reina en un tiempo de hombres, ya que fue una mujer que gobernó con plena autoridad en una época compleja”. Para Courel, esta exposición supone “un ejercicio de memoria histórica y un acto de justicia con una figura que merece ocupar el lugar que le corresponde en la historia”.