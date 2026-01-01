León recupera la figura de Urraca I, la primera reina de Europa que gobernó en solitario

En marzo de 2026 se cumplirán 900 años de la muerte de Urraca I de León, la primera mujer en la historia de Europa que reinó por derecho propio. Para conmemorar esta efeméride, el Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, ha preparado un completo programa de actividades durante el año 2026 para poner en valor el legado de la monarca.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha presentado esta programación, destacando que el consistorio lleva más de dos años trabajando en el proyecto. Entre las propuestas diseñadas, sobresalen una gran exposición en el Museo de León, un responso en el Panteón de los Reyes de la Basílica de San Isidoro y un congreso internacional. El primero de los actos será un homenaje póstumo mañana viernes 2 de enero.

El acto del Panteón, con presencia de la Corporación Municipal y distintas autoridades, se seguirá por todos los que lo deseen, a través de una pantalla gigante desde el Claustro. El acto continuará con la celebración de un especial repique de campanas y finalizará con el canto del himno a León. Para acceder al acto libre y gratuito en el claustro es necesario acudir a la Colegiata, por la entrada de la plaza de Santo Martino, antes de las 11:30 horas.

Una exposición de talla mundial

Una de las propuestas centrales será la exposición ‘Reina ella. Urraca I de León’, que acogerá el Museo de León entre el 6 de marzo y el 7 de junio de 2026. La muestra, impulsada en colaboración con la Junta de Castilla y León, las universidades de León y Granada y otras entidades, reunirá obras de arte vinculadas a la reina que se encuentran dispersas por el mundo.

Hija, esposa y madre de reyes, Urraca I fue la primera reina soberana de Europa. Llegó a acuñar moneda y logró que su reino no se disgregara. Por ello, el alcalde ha calificado como un “compromiso ineludible” recuperar su legado y "hacer justicia con la exposición ‘Reina Ella. Urraca I’, en la que se incluirán 60 piezas como marfiles leoneses del siglo XII o su relicario de plata conservado en Chicago".

La exposición reunirá piezas de prestigiosas colecciones internacionales, como el Museo Metropolitan de Nueva York, el Art Institute of Chicago, el Victoria and Albert Museum de Londres o el Louvre de París. También contará con obras de instituciones nacionales como el Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional y la Biblioteca Nacional, hasta un total de 20 instituciones.

Como gran parte de la historia del Reino de León, ha quedado opacada por los historiadores y los libros de texto" José Antonio Diez Alcalde de León

El alcalde ha explicado que el objetivo es saldar una deuda histórica con una figura clave, "conscientes de la importancia de esta figura que, como gran parte de la historia del Reino de León, ha quedado opacada por los historiadores y los libros de texto".

Una figura clave y excepcional en nuestra historia" Luis Miguel González Gago Consejero de la Presidencia

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha subrayado el apoyo de la Junta para "acercar la historia a la ciudadanía". Ha destacado que Urraca I es “una figura clave y excepcional en nuestra historia” y un referente para entender el presente, elogiando su lucha por la igualdad en una época de gran conflictividad.

Un congreso para expertos

Además de la exposición, durante el mes de mayo de 2026, León albergará un congreso internacional que reunirá a expertos en la figura de Urraca I. El encuentro abordará su perfil histórico y artístico, su reinado y los contextos geopolíticos en los que ejerció su soberanía, buscando una comprensión rigurosa de la historia y el patrimonio monumental de su tiempo.