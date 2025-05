León reacciona con humor y alegría ante el nombre del nuevo Papa: "Suscita muchos chistes"

León - Publicado el 09 may 2025, 12:09 - Actualizado 09 may 2025, 15:25

En estos tiempos donde la inmediatez de las redes sociales convierte cualquier noticia en fenómeno viral y los memes viajan más rápido que los titulares oficiales, la elección de un nuevo Papa no escapa a esta nueva era de comunicación. La expectación era máxima en Roma, y también en millones de pantallas conectadas en todo el planeta, cuando desde el balcón de San Pedro se anunciaba el nombre del sucesor de Francisco: “Habemus Papam”... León XIV.

La elección de Robert Francis Prevost como nuevo líder de la Iglesia Católica ha generado un torrente de reacciones en todo el mundo. Pero ha sido en un rincón muy concreto del norte de España donde ese nombre papal ha resonado con una mezcla de orgullo, humor y sorpresa: la ciudad de León. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y en cuestión de minutos comenzaron a circular memes en los que se vinculaba el título papal con la histórica capital leonesa. Leones rugiendo en la Plaza de San Marcos, la catedral convertida en sede vaticana o incluso montajes en los que el Papa portaba la camiseta de la Cultural Leonesa han inundado los móviles de los ciudadanos.

Más allá del humor, muchos leoneses no han tardado en ver una oportunidad de oro para su ciudad. “Yo creo que viene muy bien para la ciudad de León esa coincidencia para el turismo”, afirma Sergio, con una sonrisa entre orgullosa y pícara, al ser preguntado por el nombre elegido por el nuevo pontífice. “Viene muy bien para la afluencia de público a la ciudad”.

Un impulso para el turismo de León

El hecho de que el nombre León XIV figure en todos los medios del mundo —de Roma a Buenos Aires, pasando por Manila, Nairobi o Madrid— puede suponer, según algunos, un empujón inesperado al posicionamiento internacional de la ciudad.

“Tendremos el nombre de León a nivel internacional, nos conocerán, nos buscarán”, apunta José Manuel, que siguió el histórico anuncio a través de la Cadena COPE. Para él, fue un momento de emoción profunda, que conecta tanto con su fe como con su sentimiento de identidad local.

Opiniones encontradas

Sin embargo, no todos los leoneses comparten este entusiasmo. Algunos ciudadanos consideran que la coincidencia puede prestarse a burlas o interpretaciones incómodas que pueden ofender a algunas personas.

“Suscita muchas controversias con respecto a León, muchos chistes de alguna forma que a lo mejor no me gustaría los de los detractores utilizaran para todo esto, y la verdad que no me gusta, preferiría más anonimato con respecto a León”, reconoce Mariluz, que teme que el nombre dé pie a bromas poco elegantes sobre su ciudad.

En cualquier caso, el nuevo pontificado comienza bajo el signo del león, en un mundo donde la religión convive con los algoritmos, y la solemnidad de una fumata blanca se funde con la irreverencia creativa de las redes sociales. Si algo ha quedado claro, es que León —el Papa o la ciudad— no ha pasado desapercibido. Y quizá, entre los rezos y los tuits, eso ya sea un signo de los nuevos tiempos.