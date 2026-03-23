Cuerpo Libre desvela las claves de su éxito para adelgazar de forma definitiva

El método Cuerpo Libre se ha consolidado como un referente en el sector del adelgazamiento y la estética, logrando una satisfacción plena entre sus pacientes. Su gerente, Isabel Artero, advierte sobre los riesgos de las soluciones rápidas que proliferan en ciertas épocas del año: "Empiezan las prisas por adelgazar y se hacen locuras, y solo tenemos un cuerpo, hay que mimarlo y hay que cuidarlo".

La clave: un traje a medida

Según Artero, el éxito del método es "un cóctel de varias cosas". La principal es que los tratamientos son personalizados. "No hay milagros para adelgazar, y segundo, no hay terapias para todo el mundo por igual". En la primera consulta se analizan factores como la edad, el peso, el tipo de grasa o si la persona ha realizado otros tratamientos. A partir de ahí, se diseña una solución específica: "Es como cuando vas a un sastre y te haces un traje a medida".

De nada te sirve perder unos cuantos kilos o muchos si a la vuelta de la esquina los vuelves a recuperar" Isabel Artero Gerente Cuerpo Libre

Otro pilar fundamental es que se mantienen los resultados en el tiempo. "De nada te sirve perder unos cuantos kilos o muchos si a la vuelta de la esquina los vuelves a recuperar", señala la gerente. Para evitarlo, en Cuerpo Libre se trabaja la estabilización y la reafirmación, previniendo así dos de los grandes problemas tras una pérdida de peso: la flacidez y el efecto rebote.

Aprender a comer, no pasar hambre

El método no se basa en "dejar de comer o en hacer dietas extrañas". La base es un cambio de hábitos hacia una alimentación sana y equilibrada que puede seguir toda la familia. "En Cuerpo Libre no se pesan alimentos ni se pasa hambre", afirma Artero. Esto elimina la sensación de "castigo" y permite integrar la nueva alimentación en la vida cotidiana sin sufrimiento.

Son tratamientos sin ningún efecto secundario, totalmente naturales" Isabel Artero Gerente Cuerpo Libre

La salud es una prioridad en todo el proceso. "Son tratamientos sin ningún efecto secundario, totalmente naturales, no hay pastillas, no hay inyecciones". Además, existe un control médico para garantizar la seguridad de los pacientes, especialmente aquellos con patologías añadidas. Este enfoque positivo se resume en su lema, "se adelgaza con una sonrisa", ya que los usuarios ven resultados progresivos y mejoran su estado de ánimo.

Para iniciar el tratamiento, el primer paso es solicitar una cita. El centro se encuentra en la calle Alfonso quinto, número 2, sexto b, y el teléfono de contacto es el 987 22 59 00. Actualmente, ofrecen un 20 % de descuento a quienes llamen indicando que van de parte de COPE.