La Semana Santa de Córdoba da un paso al frente por la inclusión total

La Agrupación de Cofradías de Córdoba ha reforzado su compromiso por una Semana Santa más inclusiva y accesible para todos. De cara a la celebración de 2026, se ha presentado un ambicioso programa de acción social que consolida y expande las medidas iniciadas en años anteriores, poniendo el foco en las personas con trastornos del espectro autista, movilidad reducida y en la lucha contra el acoso escolar.

Una carrera oficial sin barreras

Uno de los pilares del proyecto es la accesibilidad en la carrera oficial, donde se trabaja desde 2018 para eliminar barreras. Este año se instalarán dos palcos adaptados en la Puerta del Puente, con capacidad para un centenar de personas con movilidad reducida y mayores de residencias. Además, se han habilitado aseos accesibles e instalaciones específicas para personas ostomizadas, un colectivo que agrupa a más de 5.000 personas en Córdoba.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de CaixaBank a través de un convenio vigente desde 2019. La entidad no solo aporta financiación, sino también un equipo de más de 50 voluntarios que ofrecen apoyo. "Venimos a ayudar, pero en realidad somos nosotros los que recibimos", han destacado dos de ellos, Julio Lucena y Maite Montero, sobre su experiencia.

Tramos azules para el autismo

Una de las novedades más destacadas es la ampliación de los tramos azules, espacios en silencio diseñados para personas con trastornos del espectro autista (TEA). Paqui Suárez, presidenta de Autismo Córdoba, ha valorado muy positivamente la medida: "El autismo no se ve a simple vista y, si no nos hacemos visibles, no se nos tiene en cuenta". Este año, como novedad, se habilitarán tramos silenciosos incluso dentro de la Catedral.

El crecimiento de esta iniciativa refleja una mayor sensibilidad en el mundo cofrade. Si el año pasado participaron siete hermandades, en esta edición la cifra asciende a 18. Toda la información sobre los horarios y la ubicación de estos tramos estará disponible en la web de la Agrupación y en las guías impresas.

Cirios contra el acoso escolar

La Semana Santa también levanta la voz contra el acoso escolar. Nazarenos de al menos ocho hermandades portarán cirios con un mensaje de rechazo al 'bullying'. Pilar Bascón, presidenta de la asociación MIA, ha subrayado que la Agrupación es "pionera en Andalucía y en España" en sumarse a esta causa. Las hermandades que se han unido son La Estrella, Pasión, La O, La Paz, El Perdón, Rescatado, Entrada Triunfal y Descendimiento.

Manuel Murillo, presidente de la Agrupación de Cofradías, ha explicado que la visión de una carrera oficial inclusiva nació en 2018. Para Murillo, este esfuerzo responde a una profunda convicción. "Que los pasos salgan bien es nuestra obligación, pero atender a estas realidades nos hace ser personas", ha afirmado.

La tecnología se suma como aliada para mejorar la experiencia. La aplicación GeoPasos permitirá consultar recorridos y localizar los espacios accesibles en tiempo real. Asimismo, un chatbot disponible en WhatsApp ofrecerá información en múltiples formatos, como audio y pictogramas, para garantizar que el mensaje llegue a todos los usuarios.