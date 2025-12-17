Cáritas León revela el nuevo rostro de la pobreza: familias con empleo que no llegan a fin de mes

Este año, la tradicional campaña de Navidad de Cáritas Diocesana de León llega con un mensaje contundente: "la dignidad de las personas no es cuestión de suerte". Así lo ha explicado su directora, Aurora Baza, en el espacio "Entre Nosotras" del programa "Mediodía en COPE León", donde ha subrayado que garantizar una vida digna "es un compromiso social" que involucra a toda la ciudadanía.

Un nuevo perfil de vulnerabilidad

La organización ha atendido a casi 4.000 usuarios este año, observando un cambio en el perfil de vulnerabilidad. Según Baza, aunque la mayoría siguen siendo mujeres y personas españolas de entre 30 y 60 años, ha aumentado el número de "muchas más las familias que se están atendiendo actualmente, comparado con el año pasado, que tienen empleo, pero que no llegan a final de mes".

El alto coste de la vida, especialmente de la vivienda, provoca que muchas familias recurran a Cáritas para poder comer o afrontar otros gastos. La ayuda se materializa a través del pago de facturas o mediante tarjetas monederas para alimentación, adaptándose a la situación particular de cada hogar.

Una persona que tenga empleo tiene pocas posibilidades de estar en riesgo de exclusión" Aurora Baza Directora de Cáritas Diocesana de León

COPE "Entre Nosotras": Aurora Baza, directora de Cáritas Diocesana de León

La colaboración social como motor

Para hacer frente a esta realidad, la campaña se despliega en colegios, con acciones de sensibilización, y en el tejido empresarial leonés. Más de 300 empresas leonesas colaboran a través de iniciativas como "Reyes Magos con Corazón", que este año entregará regalos a más de 100 niños, o donando parte de su recaudación a los programas de la entidad.

El programa de formación y empleo es una de las herramientas más importantes de la organización, habiendo atendido a casi 1.200 personas este año. Con una tasa de empleabilidad de casi el 86 por 100, Baza destaca su importancia estratégica: "Una persona que tenga empleo, evidentemente, tiene pocas posibilidades de estar en riesgo de exclusión".

La responsabilidad es de la administración" Aurora Baza Directora de Cáritas Diocesana de León

La directora de Cáritas también ha señalado que la mayor parte de la financiación de la entidad proviene de fondos propios (socios, donantes y empresas), mientras que solo un 28% procede de la administración pública. En este sentido, Baza ha sido clara al afirmar que, aunque las entidades sociales están "sacando muchas situaciones complicadas", en última instancia "la responsabilidad es de la administración".