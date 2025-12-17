El Valle de Escombreras genera un impacto económico de 2.500 millones de euros anuales y más de 26.000 empleos

La Asociación de Empresarios del Valle de Escombreras (AEVE) ha presentado el estudio sobre el impacto socioeconómico de sus empresas asociadas durante el año 2024. El análisis, realizado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), revela un impacto económico global de más de 2.500 millones de euros y la creación de más de 26.000 puestos de trabajo entre efectos directos, indirectos e inducidos.

Un motor económico estratégico

El estudio confirma la dimensión estratégica del valle para la economía local, regional y nacional. En magnitudes relativas, este valor añadido supone un 12,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia. En términos de empleo, el efecto indirecto e inducido genera un factor de multiplicación excepcional, con 15 puestos de trabajo creados por cada empleo directo en el valle.

Según el presidente de la asociación, Rafael Quesada, el estudio muestra que "hay muy pocas ciudades en España que puedan contar con un motor económico industrial tan sólido, como suponen las empresas del Valle de Escombreras". A pesar de la crisis de la COVID y los vaivenes del sector energético, las conclusiones fundamentales del informe se mantienen respecto al anterior, realizado en 2019, destacando una "sólida aportación de riqueza, generación de valor y generación de empleo de calidad".

Hay muy pocas ciudades en España que puedan contar con un motor económico industrial tan sólido" Rafael Quesada Presidente AEVE y director Repsol Cartagena

Cifras y retos de futuro

El empleo directo en el valle alcanza los 1.600 puestos de trabajo. En el plano fiscal, la contribución de las empresas en impuestos y tasas supera los 370 millones de euros anuales. Dentro de esta cifra, destacan los 25 millones de euros en tasas portuarias, asociadas a un tráfico de más de 1.600 buques durante 2024, lo que configura un ecosistema clave junto al puerto de Cartagena.

De cara al futuro, el principal reto es la expansión. "El Valle de Escombreras está creciendo y tiene la necesidad de seguir creciendo", ha señalado el presidente, apuntando a la necesidad de más suelo industrial y mayor capacidad portuaria. Para ello, ya se está trabajando con las administraciones local, regional y con la Autoridad Portuaria.

En ese sentido, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que el nuevo Plan General aumentará un 30% la edificabilidad en Escombreras para favorecer el crecimiento empresarial.

El Valle de Escombreras está creciendo y tiene la necesidad de de seguir creciendo" Rafael Quesada Presidente AEVE

Sostenibilidad e hidrógeno verde

El valle se posiciona también como un actor fundamental en sostenibilidad y transición energética. Las empresas de la zona cuentan con proyectos punteros a nivel nacional y europeo en áreas como combustibles de origen orgánico, economía circular, combustibles renovables y eficiencia energética, que los configuran como referentes.

El rector de la UPCT, Mathieu Kessler, ha subrayado la destacada vinculación entre la Politécnica y las empresas asentadas en el valle industrial y energético.

CARM Valle de Escombreras

Uno de los proyectos más ambiciosos para el valle es el de la planta de hidrógeno verde, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo de ingeniería y tramitación de licencias. La previsión es poder iniciar la construcción durante el año 2026, manteniendo los plazos establecidos en su aprobación.