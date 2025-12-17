VIDEO: Detenidos en Burgos cuatro ultras por una violenta pelea entre aficiones en Granada

La Policía Nacional detiene a 57 ultras por una violenta pelea previa a un partido de fútbol disputado en Granada

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a cuatro personas por su presunta implicación en los delitos de desórdenes públicos y riña tumultuaria. Los arrestados están relacionados con grupos radicales violentos de seguidores de clubes de fútbol y su detención se enmarca en una operación más amplia con un total de 57 ultras detenidos en cinco provincias.

Una violenta reyerta antes del Granada-Cádiz

Los hechos que han motivado estas detenciones se produjeron el pasado 25 de octubre en Granada, en las horas previas al partido de LaLiga Hypermotion que enfrentaba al Granada C.F. y al Cádiz C.F.. Miembros ultras del grupo 'Curva Sur', apoyados por radicales del 'Frente Bokerón', esperaban en una cafetería cercana al estadio a la afición rival.

A la llegada de los seguidores del Cádiz, pertenecientes a las 'Brigadas Amarillas', se inició una violenta y multitudinaria reyerta. Según informa la policía, ambos grupos se acometieron con botellas, mobiliario urbano y otros objetos contundentes, lo que obligó a la intervención de la Policía Nacional para neutralizar los incidentes provocados.

Operación policial en cinco provincias

Durante dicha actuación, los agentes incautaron numerosos tubos de PVC, una navaja, un puño americano, un doble anillo, varios palos e incluso un artefacto pirotécnico definido como «Big Craze Balle». A raíz de estos incidentes se inició una investigación para la identificación de todos los implicados en los hechos.

La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de Granada, Cádiz, Málaga, Burgos y Murcia, y coordinada por la Comisaría General de Información, ha culminado con la detención de 57 personas. Además de los cuatro de Burgos, los arrestos se han producido en Cádiz (28), Granada (16), Málaga (7) y Cartagena (2).

Todos los arrestados están vinculados a grupos radicales violentos seguidores de clubes de fútbol de sus respectivas localidades. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, se encuentra abierta, por lo que no se descartan más detenidos en los próximos días.