Jane Austen compleix 250 anys més viva que mai gràcies a la seva ironia universal
La secció 'Allibrerat' de COPE Lleida celebra l'aniversari de l'escriptora britànica, un fenomen literari que retrata les passions humanes amb una subtilesa única
Aquest 16 de desembre es compleixen 250 anys del naixement de Jane Austen (1775), i la seva obra continua sent un fenomen de masses. Amb motiu d'aquesta efemèride, la secció setmanal 'Allibrerat', presentada per la bibliotecària Anabel Ramos a 'Herrera a COPE Lleida' amb Ricard Alvarez, ha dedicat el seu espai a reivindicar la figura i el llegat de l'autora britànica, una de les més influents de la literatura universal.
Una vida discreta i un llegat gegant
Nascuda a Steventon (Anglaterra), Jane Austen va ser la setena de vuit germans en una família culta però sense grans recursos. Criada entre llibres, va desenvolupar aviat el seu talent per a l'escriptura, tot i que va viure una vida molt discreta i no es va casar mai. Va morir amb només 41 anys, deixant un llegat de sis novel·les que, malgrat tenir un èxit moderat en vida, avui són considerades clàssics universals.
Parlen de persones, de famílies, de l'amor i de l'orgull"
Biblioteca Pública de Lleida
La clau de la seva vigència: ironia i universalitat
L'obra d'Austen perdura perquè, com explicava Anabel Ramos, no tracta sobre grans guerres ni aventures exòtiques, sinó que "parlen de persones, de famílies, de l'amor i de l'orgull". Els seus personatges, com Elizabeth Bennet o les germanes Dashwood, exploren temes universals com les expectatives, la llibertat o l'amor, i qüestionen els límits imposats per la societat de la seva època.
L'estil d'Austen és una de les claus del seu èxit. Segons Ramos, "totes les seves novel·les són iròniques, d'una ironia molt subtil que no és cruel". A través de diàlegs brillants i situacions quotidianes, l'autora retrata amb una precisió quirúrgica les normes socials, les contradiccions humanes i el paper de la dona, obligada a buscar un bon pretendent per assegurar el seu futur. La seva literatura esdevé, així, una eina per conèixer a fons una època.
Totes les seves novel·les són iròniques, d'una ironia molt subtil que no és cruel"
Biblioteca Pública de Lleida
Un èxit que transcendeix al cinema
La influència de Jane Austen arriba fins a l'actualitat, amb incomptables adaptacions al cinema. Totes les seves novel·les han estat portades a la pantalla, algunes en múltiples ocasions, com ‘Orgull i Prejudici’, o amb versions recents com ‘Persuasió’. Coincidint amb l'aniversari, s'han reeditat les seves obres en català en edicions de tapa dura, disponibles a la Biblioteca Pública de Lleida, un regal ideal per descobrir o rellegir una autora eterna.
