Claves para retomar la rutina deportiva después del verano

Volver con nuestros hábitos después de verano siempre se hace un poco cuesta arriba, sobre todo cuando tenemos que regresar al gimnasio y retomar nuestro ejercicio físico de una manera más continuada. Para hacer todo esto mucho más sencillo, Damián Gómez, responsable de la línea de nutrición deportiva de Drasanvi: Sport Live Nutrition, habla en Mediodía en COPE León de cómo instaurar de nuevo esos hábitos en el día a día de una manera más llevadera.