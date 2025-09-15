COPE
Podcasts
León
León

Claves para retomar la rutina deportiva después del verano

La nutrición deportiva se puede convertir en nuestro gran aliado

Damián Gómez, nutricionista deportivo y entrenador personal de Drasanvi
00:00
Descargar

Damián Gómez, nutricionista deportivo y entrenador personal de Drasanvi

Esther Peñalba Aller

León - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Volver con nuestros hábitos después de verano siempre se hace un poco cuesta arriba, sobre todo cuando tenemos que regresar al gimnasio y retomar nuestro ejercicio físico de una manera más continuada. Para hacer todo esto mucho más sencillo, Damián Gómez, responsable de la línea de nutrición deportiva de Drasanvi: Sport Live Nutrition, habla en Mediodía en COPE León de cómo instaurar de nuevo esos hábitos en el día a día de una manera más llevadera.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LEÓN

COPE LEÓN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 16 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking