Claves para retomar la rutina deportiva después del verano
La nutrición deportiva se puede convertir en nuestro gran aliado
Esther Peñalba Aller
León - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Volver con nuestros hábitos después de verano siempre se hace un poco cuesta arriba, sobre todo cuando tenemos que regresar al gimnasio y retomar nuestro ejercicio físico de una manera más continuada. Para hacer todo esto mucho más sencillo, Damián Gómez, responsable de la línea de nutrición deportiva de Drasanvi: Sport Live Nutrition, habla en Mediodía en COPE León de cómo instaurar de nuevo esos hábitos en el día a día de una manera más llevadera.
