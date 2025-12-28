La danza y la tradición se unen en Lorca en una gala solidaria por las niñas con síndrome de Rett

El auditorio Margarita Lozano de Lorca acogerá este domingo una gala solidaria de danza a beneficio de la asociación local para niñas afectadas por el síndrome de Rett, una enfermedad de baja prevalencia. El evento, organizado por la academia de baile Alma Dance, comenzará a las 18:00 horas y los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la asociación Mi Princesa Rett.

Un cartel de tradición y modernidad

La gala contará con coreografías de danza flamenca y contemporánea a cargo de la academia organizadora, que también ofrecerá piezas inspiradas en la Navidad. Gema Reverte, directora de Alma Dance, ha explicado que están trabajando en un repertorio que combinará "villancicos flamencos" con una exhibición "más moderna de villancicos más actuales". El evento contará además con la intervención de la peña La Jarapa, que interpretará piezas navideñas tradicionales de la huerta de Lorca.

Se trata de la segunda edición de esta gala benéfica, y la directora de la academia ha destacado la ilusión de las alumnas por colaborar de nuevo con la causa. Según Reverte, las niñas "tienen un feeling muy bonito con Daniela", la niña de Lorca afectada por el síndrome de Rett por la que se celebra el acto, y ha asegurado que "están totalmente felices y contentos de que esta gala vuelva a ser para mi princesa". Para la academia, es "un orgullo máximo" contar con la peña La Jarapa en el escenario, ha añadido.

Lucha contra una enfermedad rara

El síndrome de Rett es un trastorno genético de baja prevalencia que cursa con una sintomatología del espectro autista, alterando funciones del desarrollo cognitivo, sensorial y motor. Las entradas para la gala tienen un precio de seis euros y están disponibles para la venta con el objetivo de ayudar en la investigación de esta enfermedad.