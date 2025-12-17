La solidaridad triunfa en las ondas: Cáritas Astorga (León) recauda más de 20.000 euros para los sin hogar

La 63ª edición de la campaña radiofónica de la Diócesis de Astorga centra sus esfuerzos en visibilizar y ayudar a las personas que no tienen un hogar

La 63º Campaña radiofónica de Cáritas en la Diócesis de Astorga ha concluido con una recaudación total de 20.050 euros a través de 30 donativos. Este año, los fondos conseguidos se destinarán íntegramente a las personas sin hogar, siguiendo la directriz marcada por Cáritas Española para visibilizar esta realidad.

Rostros y dignidad tras las cifras

El Administrador Diocesano, Javier Gay, ha sido el encargado de cerrar la campaña, poniendo el foco en el objetivo principal. "Volvemos la mirada a las personas sin hogar, que tienen rostro, tienen nombre y son personas concretas, tienen dignidad", ha manifestado Gay, quien ha añadido que "ayudamos a personas y eso es lo que hace la labor de Cáritas tan especial. Es necesaria otra cercanía del corazón".

Ayudamos a personas y eso es lo que hace la labor de Cáritas tan especial" Javier Gay Administrador Diocesano de Astorga

Gay también ha agradecido la generosidad de los donantes, recordando el pasaje del Evangelio sobre la viuda pobre. "Detrás de estos donativos está el cariño de la gente, que no puede permanecer impasible ante las necesidades de los demás", ha señalado, afirmando que la labor de Cáritas "es insustituible y consustancial con la Iglesia".

Apoyo institucional y social

Las instituciones públicas han mostrado de nuevo su apoyo a la causa. La Diócesis de Astorga ha contribuido con 5.500 euros, mientras que el Ayuntamiento de Astorga ha aportado 2.500 euros. El Teniente de Alcalde, Ángel Iglesias, ha destacado "la labor importante de Cáritas ayudando a tantas personas necesitadas".

A la campaña se han sumado también los regidores de Ponferrada, Marco Morala, y de Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso. La iniciativa ha contado con una amplia participación de voluntarios, usuarios, niños de catequesis y colegios como el Paula Montal, que han pasado por los micrófonos de Cope para mostrar su apoyo.

Una labor que no se detiene

Los fondos recaudados servirán para sostener la actividad de los numerosos centros asistenciales que gestiona Cáritas en la diócesis. Entre ellos se encuentran la Casita de San José y Las Cinco Llagas en Astorga, el Hogar 70 en Fuentesnuevas y el Centro Urogallo de Ponferrada, que atiende a niños y jóvenes.

Bajo el lema "Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte", la campaña continúa abierta para recibir donaciones en las colectas de las parroquias y en la sede de Cáritas. La organización desarrolla programas de ayuda para las familias más necesitadas en las zonas pastorales del Bierzo, Galicia, Zamora y Astorga.