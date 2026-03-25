Guía para descubrir Ponferrada (León) en Semana Santa: qué ver, comer y hacer

Ponferrada se presenta como una parada obligada para quienes visitan El Bierzo, en la provincia de León durante la Semana Santa de 2026. La ciudad, cuya Semana Santa está declarada de Interés Turístico Nacional, ofrece mucho más que sus procesiones. La naturaleza, el patrimonio artístico y una rica gastronomía se suman a tradiciones únicas como el juego de las chapas o disfrutar de una limonada, convirtiendo la visita en una experiencia completa.

Un paseo por la historia de la ciudad

El casco histórico de Ponferrada concentra sus construcciones más relevantes, permitiendo un recorrido inolvidable. El Castillo o Fortaleza de los Templarios es una parada fundamental, una joya de la arquitectura militar que data del siglo XII y fue ampliada hasta el siglo XVI. Declarado Monumento Nacional en 1924, hoy alberga la exposición permanente Templum Libri y una nueva Biblioteca Templaria con más de mil volúmenes.





Muy cerca se encuentra el Santuario Basílica de Nuestra Señora de la Encina, un templo renacentista que acoge a La Morenica, patrona del Bierzo. La leyenda cuenta que la talla original fue hallada por los templarios en una encina, de ahí su nombre. El edificio destaca por su Retablo Mayor, de la escuela de Gregorio Fernández, y su imponente torre del siglo XVII.

El recorrido continúa en la Plaza del Ayuntamiento, donde se erige la Casa Consistorial, un noble edificio barroco construido entre 1692 y 1705. Su estructura, flanqueada por dos torres con agujas al estilo Austria, luce el blasón con los símbolos imperiales. Justo al lado, la Torre del Reloj, levantada sobre una de las antiguas puertas de la muralla medieval, se erige como un icono de la ciudad.

La Real Cárcel, construida en 1565, es otro de los edificios notables. Tras servir como casa del corregidor y prisión, hoy es la sede del Museo del Bierzo. Su fachada presenta el escudo de armas de la ciudad y el del conde de Toreno, así como las armas de Carlos V. Para una visita cultural más amplia, se recomiendan también el Museo de la Radio, el Museo de la Energía y el Museo del Ferrocarril.

Museo del Bierzo de Ponferrada (León)

Museo del Bierzo de Ponferrada (León)

Museo de la Radio de Ponferrada (León)

Museo de la Energía de Ponferrada (León)

Museo de la Energía de Ponferrada (León)

Museo del Ferrocarril de Ponferrada (León)

Gastronomía y tradiciones bercianas

La gastronomía de Ponferrada es uno de sus grandes atractivos. Es imprescindible probar una tapa de pulpo a la feria, el bacalao con pimientos asados y huevos cocidos, o una ración de la contundente empanada de batallón. Estos platos se pueden disfrutar en varias zonas de la ciudad, como el entorno del Ayuntamiento y la plaza de la Encina, los alrededores de la iglesia de San Pedro o el moderno barrio de La Rosaleda.

Una de las tradiciones más arraigadas de la Semana Santa es beber limonada, una bebida típica que solo se elabora en estas fechas y que da pie a la expresión “"vamos a matar judíos"”. Acompañarla con un pincho de la zona mientras se disfruta del ambiente es una costumbre local. Además, en la parte alta de la ciudad se encuentra El Bodegón, famoso por sus patatas bravas, consideradas de las mejores de España.

Limonada

El Bodegón de Ponferrada (León)

Tesoros por descubrir en la comarca

Más allá de la capital, la comarca del Bierzo ofrece parajes maravillosos. La Herrería de Compludo, una fragua medieval en funcionamiento, y Peñalba de Santiago, uno de los pueblos más bonitos de León, conocido por su iglesia mozárabe y el Valle del Silencio. Las Médulas, la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio Romano y declarada Patrimonio de la Humanidad, ofrece unos atardeceres de ensueño.

Herrería de Compludo

Peñalba de Santiago



Las Médulas



Otros pueblos con encanto son Molinaseca, con su puente de piedra sobre el río Meruelo, y Villafranca del Bierzo, apodada “la pequeña Compostela”. El Monasterio de Carracedo, el Palacio de Canedo rehabilitado como bodega y hotel, o la arquitectura tradicional de las pallozas en la zona de Balboa y Ancares completan una ruta inolvidable por la comarca leonesa.

Molinaseca

Villafranca del Bierzo

Monasterio de Carracedo

Palacio de Canedo

Palloza de Balboa

Los Ancares

Para llevarse un recuerdo del Bierzo, nada mejor que sus productos locales. Una botella de vino tinto de Mencía o blanco de Godello, el botillo como producto estrella de la gastronomía berciana, pimientos asados envasados o un dulce elaborado con castañas, como una tarta o magdalenas, son la mejor forma de guardar el sabor de esta tierra.

Vino tinto

Botillo del Bierzo

Pimiento del Bierzo