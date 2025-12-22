La Lotería de Navidad: el sorteo que nació en Cádiz y se convirtió en tradición eterna

El 18 de diciembre de 1812 se celebraba el primer sorteo de la Lotería de Navidad en Cádiz, la única ciudad que había resistido a la invasión francesa en el desfavorable marco de la Guerra de la Independencia. El sorteo de Navidad nació por iniciativa de Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias como: “Un medio para aumentar los ingresos del erario público sin quebranto para los contribuyentes” y de esta manera hacer frente a los desorbitados costes de la Guerra de la Independencia.

LA LOTERÍA MODERNA

Esta “Lotería Moderna”, así apodada para distinguirla de la “Lotería Primitiva” instaurada por el desafortunado Marqués de Esquilache, fue aprobada en las Cortes de Cádiz el 23 de noviembre de 1811. Como curiosidad apuntar que el primer Gordo de Navidad cayó en el número 03604, agraciado con 8.000 reales de la época. Este sorteo se hizo tremendamente popular, primero viajó por Andalucía para instalarse finalmente en Madrid en el año 1814.

DEL NOMBRE A LA TRADICIÓN

Durante los primeros años se conocía con el nombre de ‘Prósperos de Premios’. Fue el 23 de diciembre de 1892 cuando empezó a llamarse Sorteo de Navidad y hubo que esperar 5 años más, para que esta denominación apareciese impresa en los billetes.

NI SIQUIERA LA GUERRA LO DETUVO

Incluso durante la Guerra Civil, el Sorteo de Navidad, no dejó de repartir premios, solo que al quedar España dividida en dos bandos (Republicanos y Nacionales) se celebraron dos sorteos distintos.

DOÑA MANOLITA, NOMBRE PROPIO DE LA SUERTE

Si hay un nombre estrechamente ligado al sorteo de la Navidad, ése es sin duda, el de Doña Manolita, la celebérrima administración de lotería de Madrid, fundada en 1904 por Manuela de Pablo, una de las más famosas, pues es la que más premios ha repartido a lo largo de la historia de este sorteo de rancio abolengo.

LA ESPERANZA VUELVE A GIRAR

Faltan muy pocas horas para que los bombos comiencen a dar vueltas en busca de afortunados. Vamos a cruzar los dedos para que en esta ocasión el Gordo de la Lotería de Navidad caiga en nuestro Bierzo.





