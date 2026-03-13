El Consejo de Cámaras de Aragón exige ayudas para el combustible: "Genera tal incertidumbre que deja al empresario fuera de juego"

El Pleno del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, reunido en Huesca, ha acordado reclamar la formación de Gobierno en la comunidad autónoma en el menor plazo de tiempo posible. Los empresarios consideran que prolongar un Ejecutivo en funciones produce una gran incertidumbre en la actividad económica y empresarial de la región.

Ayudas urgentes para el transporte

Ante la continua escalada de precios de los hidrocarburos, las Cámaras han acordado apoyar de manera decidida la petición del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) al Ministerio de Transportes. La principal demanda es aplicar una bonificación mínima de 25 céntimos por litro o kilogramo de combustible.

Esta medida, que se solicita junto a otras ayudas directas para las empresas de transporte, sería aplicable al gasóleo, la gasolina, el gas y el AdBlue, con el objetivo de aliviar la presión financiera sobre un sector estratégico para la economía aragonesa y nacional.

La preocupación por el contexto económico actual ha sido una de las claves de la reunión. El presidente del Consejo y de la Cámara de Huesca, Manuel Rodríguez Chesa, ha expresado la inquietud del sector: "A pesar de que en este territorio estamos en una situación de equilibrio empresarial considerable, tenemos una preocupación e incertidumbre que genera la situación de guerras, de aranceles, de la situación que se está generando con el presidente americano; todo genera tal incertidumbre que al empresario lo deja fuera de juego".

Infraestructuras estratégicas estancadas

El Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio también ha puesto el foco en la necesidad de acelerar la ejecución y aumentar la inversión en las infraestructuras viarias y ferroviarias pendientes en Aragón. Consideran que son un elemento clave para mejorar la competitividad del tejido empresarial, favorecer el desarrollo y garantizar la vertebración territorial de la comunidad.

Los empresarios han analizado el estado de los principales proyectos y han reiterado la urgencia de impulsar actuaciones estratégicas demandadas durante años. En este sentido, instan al Ministerio de Fomento a adoptar las decisiones necesarias para desbloquear la situación, reanudar las obras de forma inmediata y fijar un calendario cierto y vinculante para su finalización.

Europa Press Solicitan la finalización de infraestructuras como la A-23

Entre las infraestructuras prioritarias destacan la finalización de la A-68 (Autovía del Ebro), la A-21 (Autovía del Pirineo), la A-23 (Autovía Mudéjar), y la modernización de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto, integrada en el corredor Cantábrico-Mediterráneo. También se han mencionado otras vías clave como la A-14, la A-40, la A-24 y la N-260, entre otras.

Equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad

Finalmente, las Cámaras han abordado la inquietud social existente en varias comarcas ante la implantación de proyectos de generación de energía, como plantas de biogás o parques eólicos. Defienden que el estricto cumplimiento de la normativa vigente, especialmente la medioambiental, debe ser la garantía para la viabilidad de estos proyectos.

Apelan a la necesidad de mantener un equilibrio entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la convivencia social en el territorio. En este marco, las Cámaras de Comercio de Aragón reiteran su compromiso de seguir trasladando a las administraciones públicas las necesidades del tejido empresarial para impulsar un desarrollo cohesionado en Aragón.